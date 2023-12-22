В Башкирии подешевела морковь, молоко — без изменений. Как изменились цены на яйца?

Верхняя часть рейтинга по росту цен осталась прежней — яйца и огурцы до сих пор дорожают быстрее всех. Огурцы прибавили 10,3%, яйца — 6,9%. Затем, что с 4 по 11 декабря яйца подорожали всего на 3,8%. Динамика усилилась несмотря на все разговоры об импортозамещении и скором удовлетворении народного спроса. Кстати, мы решили узнать, чем импортозамещение обернётся для «отечественных» производителей яиц.