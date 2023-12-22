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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

В Башкирии подешевели хлеб и помидоры, но подорожали яйца

В Башкирии подешевела морковь, молоко — без изменений. Как изменились цены на яйца?

22 декабря 2023, 06:12
Фото: 1MI

В Башкирии подешевели хлеб и помидоры, но подорожали яйца

К Новому году ускорился рост цен на копчёные колбасы.

Башкортостанстат представил новые данные о ценах. В статистику вошла ценовая динамика с 11 по 18 декабря.

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За неделю сильнее всего подешевело пшено, сбросив с ценника 2,8%, на втором месте — чай чёрный байховый, ставший доступнее на 2,2%. От одного до двух процентов потеряли цены на варёную колбасу, стерилизованное молоко, охлаждённую курицу, морковь и помидоры. Бананы, пшеничная мука, сухие детские молочные смеси, сахар, свинина, шлифованный рис, гречка, баранина, сыры, свёкла, говядина, репчатый лук и хлеб подешевели менее, чем на 1%.

И только пастеризованное молоко не изменилось в цене. Литр молока жирностью от 2,5 до 3,2% стоит в среднем по республике 67,51 рубль.

Верхняя часть рейтинга по росту цен осталась прежней — яйца и огурцы до сих пор дорожают быстрее всех. Огурцы прибавили 10,3%, яйца — 6,9%. Затем, что с 4 по 11 декабря яйца подорожали всего на 3,8%. Динамика усилилась несмотря на все разговоры об импортозамещении и скором удовлетворении народного спроса. Кстати, мы решили узнать, чем импортозамещение обернётся для «отечественных» производителей яиц.

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Впервые в декабря подорожала колбаса — за неделю прибавив 3,9%. Предыдущие отчётные периоды в этом месяце она дешевела.

Из продовольственных товаров также дорожали детские мясные консервы, сливочное масло, детские овощные консервы, творог, макаронные изделия. Меньше процента прибавили в цене яблоки, мороженая рыба, сосиски, сардельки, вермишель, соль, картофель, печенье, капуста, детские фруктово-ягодные консервы, маргарин и сметана.

В среднем рост цен на отдельные виды товара составил 0,45% за неделю за каждый отдельный вид.

Недавно мы узнали, когда будет открыта птицефабрика «Башкирская» и сможет ли она восполнить недостаток яиц в республике.

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#Общество#Экономика#Новости Башкирии#Инфляция#Идэль Гумеров#Яйца
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