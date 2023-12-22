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Posted 22 декабря, 11:18

Published 22 декабря, 11:18

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

В Башкирии отремонтировали 32 км межмуниципальных и межрегиональных дорог

В Башкирии отремонтировали 32 км межмуниципальных и межрегиональных дорог

22 декабря 2023, 11:18
Фото: 1MI
В 2023 году, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», отремонтированы 32 километра дорог межмуниципального и регионального значения в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях.

В общей сложности, отремонтированы 14 дорожных участков. Подрядчики выполнили ремонт асфальтобетонного покрытия, обустроили обочину и нанесли дорожную разметку.

— В этом году отремонтировали такие дороги, как Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка, Благовещенск — Павловка, Стерлитамак — Красноусольский, Дема — Затон, Дмитриевка — Кушнаренково, Уфа — Инзер — Белорецк и другие. Все эти направления — туристические, — подчеркнули в минтрансе Башкирии и добавили, что ремонт дорог в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях продолжится и в 2024 году.

Как сообщал ранее региональный минтранс, за 2023 год в Башкирии отремонтировали 7 мостов благодаря «дорожному» нацпроекту.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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