В Башкирии отремонтировали 32 км межмуниципальных и межрегиональных дорог

Posted 22 декабря, 11:18
Published 22 декабря, 11:18
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В общей сложности, отремонтированы 14 дорожных участков. Подрядчики выполнили ремонт асфальтобетонного покрытия, обустроили обочину и нанесли дорожную разметку.
— В этом году отремонтировали такие дороги, как Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка, Благовещенск — Павловка, Стерлитамак — Красноусольский, Дема — Затон, Дмитриевка — Кушнаренково, Уфа — Инзер — Белорецк и другие. Все эти направления — туристические, — подчеркнули в минтрансе Башкирии и добавили, что ремонт дорог в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях продолжится и в 2024 году.
Как сообщал ранее региональный минтранс, за 2023 год в Башкирии отремонтировали 7 мостов благодаря «дорожному» нацпроекту.