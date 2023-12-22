В Башкирии отремонтировали 32 км межмуниципальных и межрегиональных дорог

— В этом году отремонтировали такие дороги, как Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка, Благовещенск — Павловка, Стерлитамак — Красноусольский, Дема — Затон, Дмитриевка — Кушнаренково, Уфа — Инзер — Белорецк и другие. Все эти направления — туристические, — подчеркнули в минтрансе Башкирии и добавили, что ремонт дорог в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях продолжится и в 2024 году.