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Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

В Уфе установлен новый температурный рекорд

В Башкирии был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха

22 декабря 2023, 03:40
Фото: 1MI

В Уфе установлен новый температурный рекорд

Предыдущий рекорд 21 декабря был 41 год назад

Как сообщает Башгидрометцентр, 21 декабря, температура воздуха составляла +3,9°, что является абсолютным максимумом с 1982 года. Интересно, что 41 годом ранее, в аналогичный зимний день 1982 года, термометры показали +2,7°.

Ранее Mkset сообщал, что в декабря был побит температурный рекорд. На станции Уфа-Дема термометры показали отметку в -33,9°, обновив тем самым 46-летний рекорд для 12 декабря, который ранее держался на уровне -30,2°.

#Общество#Город#Башкирия#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Погода в Уфе#Виалина Ахсанова#Температура воздуха
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