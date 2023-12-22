В Башкирии был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Как сообщает Башгидрометцентр, 21 декабря, температура воздуха составляла +3,9°, что является абсолютным максимумом с 1982 года. Интересно, что 41 годом ранее, в аналогичный зимний день 1982 года, термометры показали +2,7°.
Ранее Mkset сообщал, что в декабря был побит температурный рекорд. На станции Уфа-Дема термометры показали отметку в -33,9°, обновив тем самым 46-летний рекорд для 12 декабря, который ранее держался на уровне -30,2°.