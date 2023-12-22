В Башкирии 242 базовых станций обеспечили мобильным интернетом 60 тысяч жителей

Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек за счёт федерального бюджета. Причем, жители могу «налогосовать» на Госуслугах возможность первоочередного появления связи в своей деревне. В Башкирии в 2024 году по федеральной программе планируется установить еще 50 базовых станций.