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Posted 22 декабря, 05:06

Published 22 декабря, 05:06

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

В Башкирии 242 базовых станций обеспечили мобильным интернетом 60 тысяч жителей

В Башкирии 242 базовых станций обеспечили мобильным интернетом 60 тысяч жителей

22 декабря 2023, 05:06
Фото: 1MI
В республике за год модернизировали и запустили 1100 базовых интернет-станций, в том числе 242 — по нацпроекту «Цифровая экономика».

Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек за счёт федерального бюджета. Причем, жители могу «налогосовать» на Госуслугах возможность первоочередного появления связи в своей деревне. В Башкирии в 2024 году по федеральной программе планируется установить еще 50 базовых станций.

— Обеспечение связью сёл и деревень с небольшой численностью населения государство взяло на себя. В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» при поддержке национальной программы «Цифровая экономика» 242 населенных пункта, в которых ранее связи не было вовсе, покрыты мобильным стандартом 4G. Во всех остальных случаях операторы связи улучшали инфраструктуру связи за счет частных инвестиций, — подчеркнул министр цифрового развития государственного управления Башкортостана Геннадий Разумикин.

В минцифры уточнили, что в этом году увеличение скорости мобильного интернета коснулось населенных пунктов в 44 районах республики. Кстати, качественной связью и интернетом были покрыты и совсем небольшие деревни, такие, как Круш в Караидельском районе, где насчитывается меньше 170 жителей.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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