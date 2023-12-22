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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

В Уфе строительный кран с водителем перевернулся на стройке

Упал средь бела дня: что известно об инциденте на стройке в Уфе

22 декабря 2023, 10:39
Фото: 1MI

В Уфе строительный кран с водителем перевернулся на стройке

Об этом сообщают читатели Mkset.

В Уфе грузовик со строительным краном упал на стройке жилого дома по улице Революционной. По информации очевидцев, на момент падения в салоне автомобиля находился водитель.

Видео: mkset.ru

Предположительно, речь идет о стройке по адресу Революционная 39/3а. По данным 2ГИС, на этом участке идет строительство жилого комплекса Central Park. Застройщик — Группа компаний «СУ- 10».

По информации на сайте ГК, ранее она занималась строительством таких городских объектов, как Конгресс-Холл, СК «Уфа-Арена», Хирургический корпус РКБ имени Куватова и других.

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Оперативно прокомментировать ситуацию в ГК СУ-10 Mkset не смогли.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.

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