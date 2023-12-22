Упал средь бела дня: что известно об инциденте на стройке в Уфе

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В Уфе грузовик со строительным краном упал на стройке жилого дома по улице Революционной. По информации очевидцев, на момент падения в салоне автомобиля находился водитель.
Предположительно, речь идет о стройке по адресу Революционная 39/3а. По данным 2ГИС, на этом участке идет строительство жилого комплекса Central Park. Застройщик — Группа компаний «СУ- 10».
По информации на сайте ГК, ранее она занималась строительством таких городских объектов, как Конгресс-Холл, СК «Уфа-Арена», Хирургический корпус РКБ имени Куватова и других.
Оперативно прокомментировать ситуацию в ГК СУ-10 Mkset не смогли.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.