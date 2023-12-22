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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Уфе на припаркованный автомобиль с девушкой упала наледь

Уфимка серьёзно пострадала от упавшей на неё наледи

22 декабря 2023, 06:53
Фото: пресс-служба СУ СКР по РБ

В Уфе на припаркованный автомобиль с девушкой упала наледь

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ

Следственные органы Уфы занимаются предварительной проверкой инцидента, связанного с предоставлением небезопасных услуг. По предварительным данным, на крышу припаркованного автомобиля, за рулем которого находилась 24-летняя девушка, выпала наледь с крыши многоквартирного дома по улице Ленина вечером 21 декабря. В результате этого инцидента девушка получила черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу для госпитализации.

Сейчас проводится проверка на предмет установления фактов нарушения безопасности при оказании услуг, что может иметь признаки преступления, зафиксированного в статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе расследования был проведен осмотр места происшествия и назначены медицинские экспертизы для определения серьезности полученных повреждений. Правовая оценка будет предоставлена проверкой действий (и бездействия) работников управляющей компании и собственников квартир, которые несут ответственность за своевременную уборку наледи и снежных масс с кровли и конструкций дома. Важной задачей также является установление степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Ранее Mkset сообщал, что в Уфе на семилетнего мальчика упала наледь.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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