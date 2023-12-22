Уфимка серьёзно пострадала от упавшей на неё наледи

Следственные органы Уфы занимаются предварительной проверкой инцидента, связанного с предоставлением небезопасных услуг. По предварительным данным, на крышу припаркованного автомобиля, за рулем которого находилась 24-летняя девушка, выпала наледь с крыши многоквартирного дома по улице Ленина вечером 21 декабря. В результате этого инцидента девушка получила черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу для госпитализации.