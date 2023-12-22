Согласно райдеру Лепс готов спеть в РФ за 8,5 млн рублей

Как сообщает RT, он не против добираться к месту концерта в СВ-вагоне поезда, но если на дорогу придется потратить более 12 часов, то команда музыканта полетит самолетом. Самому певцу и еще одному участнику коллектива нужно приобрести билеты в бизнес-класс, остальные летят в экономе. Для отдельных случаев музыкант может запросить и частный авиалайнер.