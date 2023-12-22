Согласно райдеру Лепс готов спеть в РФ за 8,5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В райдере артиста указано, что поклонникам придется заплатить за приезд самого музыканта и 18 сопровождающих его лиц.
Как сообщает RT, он не против добираться к месту концерта в СВ-вагоне поезда, но если на дорогу придется потратить более 12 часов, то команда музыканта полетит самолетом. Самому певцу и еще одному участнику коллектива нужно приобрести билеты в бизнес-класс, остальные летят в экономе. Для отдельных случаев музыкант может запросить и частный авиалайнер.
Встречающие должны прибыть за артистом на таких авто, как Lexus 570 или Toyota Land Cruiser 200/300, Mercedes S 222/223, BMW 7, выпущенных не позднее 2018 года с возможностью курения в салоне. Лепс согласен остановиться исключительно в люксе пятизвездочного отеля.
В гримерке певца необходимо подготовить три сырых яйца, хорошую туалетную бумагу, две бутылки вина — Chablis Premier Cru и Brunello Banfi, а также бутылку 12-летнего виски Chivas Regal.
Артист готов обойтись без личной охраны, но в помещении на 1 тыс. зрителей должны работать шесть — восемь охранников.