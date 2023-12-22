Работа администраторов госпабликов в России становится более востребованной

Официальные страницы госорганов в соцсетях не только помогают получать достоверную информацию, но и предлагают полезные функции для пользователей. Например, сервисы «Госуслуг», которые позволяют без очередей записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника.