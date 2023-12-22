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Published Сегодня, 14:08

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Работа администраторов госпабликов в России становится более востребованной

Работа администраторов госпабликов в России становится более востребованной

22 декабря 2023, 14:08
Фото: 1MI
На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошла дискуссия о работе госпабликов в соцсети «ВКонтакте» и о том, как граждане относятся к представительствам госучреждений в инфополе.

Организатором встречи выступил Экспертный институт социальных исследований, а модератором — замглавы консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.

В России работают 170 тысяч госпабликов. Это страницы органов власти, муниципалитетов, школ, больниц, библиотек и так далее. По данным координатора проекта по развитию госпабликов — головной организации центров управления регионами АНО «Диалог Регионы», россияне хотели бы видеть представительства госучреждений в информационном пространстве, передает properm.ru.

Как отметил замглавы АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, создание госпабликов стало большим шагом к открытости власти, и сейчас это наиболее популярный способ общения жителей и госслужащих. Он также привел данные исследования социологического агентства «Вебер», согласно которым 49% россиян заявили, что им не хватает информации о работе госорганов в интернете.

«Это серьезный потенциал для развития», — отметил Андрей Цепелев.

Он также отметил важность работы администраторов госпабликов, которыми в основном являются рядовые сотрудники госучреждений. Помимо своих прямых обязанностей, они еще отвечают за репутацию учреждения в интернете. Цепелев заявил, что для них должны внедряться материальные и нематериальные меры мотивации.

«В России появилась новая профессия — администратор госпаблика. Запрос на нее будет расти год от года», — считает он.

Официальные страницы госорганов в соцсетях не только помогают получать достоверную информацию, но и предлагают полезные функции для пользователей. Например, сервисы «Госуслуг», которые позволяют без очередей записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника.

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