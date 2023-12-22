Правительство получит право вмешиваться в наполнение библиотек Башкирии

Что касается библиотечного фонда, то государство могло финансировать их комплектование и обеспечивать сохранность. А статья 5 (в редакции закона от 18 июня 2005 года) гласила, что «Республика Башкортостан <…> не вмешивается в профессиональную деятельность библиотек, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации».