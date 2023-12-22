Правительство получит право вмешиваться в наполнение библиотек Башкирии

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Радий Хабировал подписал постановление об изменениях в Закон Республики Башкортостан «О библиотечном деле». В новой редакции статья 6 дополняется пунктами о том, что органы государственной власти смогут участвовать в комплектовании библиотечного фонда.
В прежней редакции органы государственной власти могли обеспечивать соблюдение особого режима хранения книг, создание и функционирование национальной библиотеки и других учреждений, финансировать библиотекам, имеющим фонды, оформленные как национальное достояние, определять кадровую политику в области подготовки специалистов, создавать и финансировать образовательные программы, заведения для подготовки кадров и т. д.
Что касается библиотечного фонда, то государство могло финансировать их комплектование и обеспечивать сохранность. А статья 5 (в редакции закона от 18 июня 2005 года) гласила, что «Республика Башкортостан <…> не вмешивается в профессиональную деятельность библиотек, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации».
Но теперь у государства «развязываются руки». Например, одна из частей изменений звучит так:
— Органы государственной власти Республики Башкортостан вправе участвовать в организации комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек, расположенных на территории Республики Башкортостан, учредителями которых являются федеральные органы государственной власти или органы местного самоуправления.
Тоже самое могут делать местные власти, но в тех случаях, когда речь идёт о библиотеках на территории муниципалитета.
Адвокат и правозащитник Рамиль Гизатуллин считает, что прежняя редакция статьи 6 республиканского закона не ограничивала уполномоченные органы в праве принимать меры по сохранности соответствующих фондов. Основная цель закона, на взгляд юриста, в закреплении за государством права участвовать в организации комплектования библиотечных фондов.
По его мнению, законодательная инициатива коррелирует с практикой запретов отдельных произведений и авторов.
— Полагаю, что подобным образом будут созданы фильтры по недопущению попадания «запрещенки» посетителям библиотек. <…> Я думаю, что под «правом комплектовать» будут подразумевать и право проведения ревизий, цензуры и изъятий. — Р. Гизатуллин.
Но Рамиль Гизатуллин сомневается в эффективности подобной инициативы, так как Интернет представляют альтернативу в вопросе ознакомления с интересующей литературой.
Недавно спикер башкирского парламента предложил ограничить свободный оборот некоторых лекарств, а в Госдуме (с поддержки башкирских законодателей) запретили пользоваться смартфонами на уроках.