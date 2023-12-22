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Первые признаки сердечной недостаточности — мнение кардиолога

Первые признаки сердечной недостаточности — мнение кардиолога

22 декабря 2023, 16:49
Фото: 1MI
Врач-кардиолог, врач УЗИ клиники Тверского медуниверситета Оксана Нилова объяснила, что может повлиять на формирование сердечной недостаточности, а также описала признаки недомогания.

В беседе с журналистом runews24.ru она рассказала, что для хронической формы такого заболевания характерны артериальная гипертензия и коронарная болезнь сердца. Реже встречаются: кардиомиопатия и нарушения работы отделов сердца.

Специалист акцентировала внимание, что экспертное сообщество чаще рассматривает формирование сердечной недостаточности не со сниженной фракцией выброса, а, наоборот, сердечную недостаточность с сохраненной фракцией выброса. Тем более, что перспективы таких пациентов, в обоих случаях весьма не радужные. На это указывает частота всех осложнений, частые декомпенсации, увеличение помещения больного с стационар, а также смертность.

Среди основных симптомов у пациента с сердечной недостаточностью Нилова выделила одышку, утомляемость, сердцебиение, отеки лодыжек.

#Общество
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