Первые признаки сердечной недостаточности — мнение кардиолога

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
В беседе с журналистом runews24.ru она рассказала, что для хронической формы такого заболевания характерны артериальная гипертензия и коронарная болезнь сердца. Реже встречаются: кардиомиопатия и нарушения работы отделов сердца.
Специалист акцентировала внимание, что экспертное сообщество чаще рассматривает формирование сердечной недостаточности не со сниженной фракцией выброса, а, наоборот, сердечную недостаточность с сохраненной фракцией выброса. Тем более, что перспективы таких пациентов, в обоих случаях весьма не радужные. На это указывает частота всех осложнений, частые декомпенсации, увеличение помещения больного с стационар, а также смертность.
Среди основных симптомов у пациента с сердечной недостаточностью Нилова выделила одышку, утомляемость, сердцебиение, отеки лодыжек.