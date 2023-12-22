Первые признаки сердечной недостаточности — мнение кардиолога

Специалист акцентировала внимание, что экспертное сообщество чаще рассматривает формирование сердечной недостаточности не со сниженной фракцией выброса, а, наоборот, сердечную недостаточность с сохраненной фракцией выброса. Тем более, что перспективы таких пациентов, в обоих случаях весьма не радужные. На это указывает частота всех осложнений, частые декомпенсации, увеличение помещения больного с стационар, а также смертность.