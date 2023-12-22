Парк отдыха «Ильмурзино» продолжает работать в прежнем режиме

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что эти участки оказались в собственности незаконным путем. В частности, в 2017 году директор «Ильмурзино» Юлия Валуева арендовала земельные участки общей площадью свыше 62 га. Она якобы обратилась к знакомому с просьбой помочь в оформлении их в собственность, но тот изготовил подложный договор купли-продажи, акт приема-передачи земли в собственность и передал их для осуществления госрегистрации без соответствующей оплаты.