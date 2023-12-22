Парк отдыха «Ильмурзино» продолжает работать в прежнем режиме

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В республиканских СМИ появились сообщения о том, что прокуратура Башкирии потребовала вернуть в собственность государства территорию парка отдыха «Ильмурзино» около одноименной деревни (Кушнаренковский район).
Как уточнили в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что эти участки оказались в собственности незаконным путем. В частности, в 2017 году директор «Ильмурзино» Юлия Валуева арендовала земельные участки общей площадью свыше 62 га. Она якобы обратилась к знакомому с просьбой помочь в оформлении их в собственность, но тот изготовил подложный договор купли-продажи, акт приема-передачи земли в собственность и передал их для осуществления госрегистрации без соответствующей оплаты.
Для разъяснения ситуации Mkset обратился за комментарием к директору парка отдыха «Ильмурзино» Юлии Валуевой.
— В настоящее время парк отдыха функционирует в обычном режиме, несмотря на нюансы, возникшие в этом году. Каких-либо препятствий, которые могли бы помешать нормальной деятельности парка, нет. Администрация парка по-прежнему является землепользователем и правообладателем земельного участка, в установленном законом порядке. Юридическая работа, направленная на решение вопросов по статусу земельного участка, продолжается. Вынесенный судебный акт обоюдно отвечает интересам сторон и стал возможным, в том числе из-за занятой администрацией парка добросовестной позиции. Владелец парка принял достаточные меры для разрешения возникших вопросов, которые исключают какие-либо претензии со стороны государственных органов, — прокомментировала Юлия Валуева.