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Published Сегодня, 08:28

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Суд в Уфе вынес приговор Рамиле Саитовой*

Отсидевшая срок за призывы к экстремизму Рамиля Саитова* вновь признана виновной

22 декабря 2023, 08:28
Фото: Кировский районный суд Уфы

Суд в Уфе вынес приговор Рамиле Саитовой*

Активистку обвиняли в публичных призывах к дезертирству.

22 декабря 2023 года в г. Уфе Кировским районным судом было принято решение по делу Галим (Саитовой) Р.Х.*, которая была обвинена в призывах к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации через сеть Интернет.

Во время заседания, Р. Х. Галим* вместе с её защитой активно настаивали на её невиновности и пытались оправдать её действия. Однако, суд, состоящий из трех судей, на основании исследования всех представленных доказательств, пришел к выводу о виновности Галим Р.Х.* в совершении преступления, предусмотренного статьей 280,4 Уголовного кодекса РФ.

Галим Р.Х.*, была приговорена к пяти годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, на протяжении четырех лет ей запрещается участвовать в любых действиях, связанных с управлением интернет-сайтами и использованием сетевых информационно-телекоммуникационных ресурсов.

Напомним, активистка опубликовала в интернете видеоролик, в котором призывала мобилизованных граждан к дезертирству, заявляет Гособвинение. Однако сама Рамиля Саитова (Галим)* вину не признавала.

* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Суд#Верховный суд#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Постановление суда
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