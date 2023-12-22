Отсидевшая срок за призывы к экстремизму Рамиля Саитова* вновь признана виновной

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
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Updated Сегодня, 08:30
22 декабря 2023 года в г. Уфе Кировским районным судом было принято решение по делу Галим (Саитовой) Р.Х.*, которая была обвинена в призывах к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации через сеть Интернет.
Во время заседания, Р. Х. Галим* вместе с её защитой активно настаивали на её невиновности и пытались оправдать её действия. Однако, суд, состоящий из трех судей, на основании исследования всех представленных доказательств, пришел к выводу о виновности Галим Р.Х.* в совершении преступления, предусмотренного статьей 280,4 Уголовного кодекса РФ.
Галим Р.Х.*, была приговорена к пяти годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, на протяжении четырех лет ей запрещается участвовать в любых действиях, связанных с управлением интернет-сайтами и использованием сетевых информационно-телекоммуникационных ресурсов.
Напомним, активистка опубликовала в интернете видеоролик, в котором призывала мобилизованных граждан к дезертирству, заявляет Гособвинение. Однако сама Рамиля Саитова (Галим)* вину не признавала.
* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.