Отсидевшая срок за призывы к экстремизму Рамиля Саитова* вновь признана виновной

Во время заседания, Р. Х. Галим* вместе с её защитой активно настаивали на её невиновности и пытались оправдать её действия. Однако, суд, состоящий из трех судей, на основании исследования всех представленных доказательств, пришел к выводу о виновности Галим Р.Х.* в совершении преступления, предусмотренного статьей 280,4 Уголовного кодекса РФ.