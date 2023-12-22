Москву и Владивосток назвали молодежными столицами России 2024 года

«Результаты нас удивили и поразили в первую очередь по активности. Спасибо Нижнему Новгороду как первой молодёжной столице. Вы блестяще справились со своей задачей. Пример Нижнего Новгорода подтолкнул всех остальных, потому что в этом году у нас примерно в пять раз выше активность в голосовании», — отметил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, который представлял на церемонии итоги голосования. Кириенко указал, что в рамках голосования за пять городов проголосовали 1 300 000 человек и это число можно считать лучшим подтверждением факта серьезной работы в каждом городе и регионе. Сергей Кириенко восхитился выдающимся чувством истинной любви к родному городу, которое участники голосования сумели передать всем согражданам. По его словам, независимо от результатов, к победителям можно причислить все города и каждого из пяти финалистов можно с полным правом наградить титулом молодёжной столицы России.