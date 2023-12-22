Москву и Владивосток назвали молодежными столицами России 2024 года

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
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Updated Сегодня, 19:37
Это звание в 2024 году будут с гордостью носить сразу два центра молодежных активностей — Москва и Владивосток, города, символично объединившие всю Россию: от ее европейской части до Дальнего Востока. Об этом пишет Gazeta.ru.
«Результаты нас удивили и поразили в первую очередь по активности. Спасибо Нижнему Новгороду как первой молодёжной столице. Вы блестяще справились со своей задачей. Пример Нижнего Новгорода подтолкнул всех остальных, потому что в этом году у нас примерно в пять раз выше активность в голосовании», — отметил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, который представлял на церемонии итоги голосования. Кириенко указал, что в рамках голосования за пять городов проголосовали 1 300 000 человек и это число можно считать лучшим подтверждением факта серьезной работы в каждом городе и регионе. Сергей Кириенко восхитился выдающимся чувством истинной любви к родному городу, которое участники голосования сумели передать всем согражданам. По его словам, независимо от результатов, к победителям можно причислить все города и каждого из пяти финалистов можно с полным правом наградить титулом молодёжной столицы России.
В 2024 году, который станет Годом семьи в связи с инициативой президента России Владимира Путина, статусом молодежной столицы России — 2024 будут пользоваться два города — Москва и Владивосток. Что это значит для населения молодежных столиц? Теперь здесь будут проводиться крупные молодёжные мероприятия с участием молодых граждан со всей страны, данные города станут драйверами развития молодёжи сразу во всех часовых поясах России. Между Москвой и Владивостоком проложен маршрут ежегодного «Путешествия мечты» для школьников. Именно эта инициатива призвана способствовать укреплению связей между городами в 2024 году.
Согласно условиям конкурса, в 2024 году города-финалисты, проявившие не меньшую волю к победе, — Красноярск, Омск и Мурманск — смогут воспользоваться дополнительными возможностями для молодых горожан. В каждом городе будет проведен грантовый конкурс, состоится федеральное событие, пройдут турпоездки для молодых жителей.
В ходе народного голосования граждане России направили своим фаворитам более миллиона голосов. Значимый вклад в конкурсную гонку внесли команды городов, главы субъектов, мэры, лидеры общественного мнения. По результатам народного голосования Москва в рейтинге городов приобрела 342 696 голосов, Владивостоку ушло 339 636 голосов, Омск получил 191 922 голоса, Мурманск — 172 268, а за Красноярск проголосовали 117 805 участников.