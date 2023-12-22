Мокрый снег и потепление до +2: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели

Согласно данным метеорологической службы Башкирии, в конце рабочей недели в пятницу, 22 декабря, столбики термометров могут колебаться от -3 до +2 градусов. В некоторых районах возможно образование гололеда. Ветер будет южным, юго-восточным, умеренным, иногда сильными порывами.