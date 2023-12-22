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Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:21

Updated Сегодня, 03:21

В Башкирии к концу текущей недели ожидаются осадки и перепады температур

Мокрый снег и потепление до +2: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели

22 декабря 2023, 03:19
Фото: 1MI

В Башкирии к концу текущей недели ожидаются осадки и перепады температур

Об этом свидетельствуют данные Башгидрометцентра

В предстоящие дни в регионе Башкирии прогнозируется переменчивая погода, с перепадами температур от положительных отметок до отрицательных.

Согласно данным метеорологической службы Башкирии, в конце рабочей недели в пятницу, 22 декабря, столбики термометров могут колебаться от -3 до +2 градусов. В некоторых районах возможно образование гололеда. Ветер будет южным, юго-восточным, умеренным, иногда сильными порывами.

В ночь на субботу, 23 декабря, температурные показатели снизятся до -3, -8 градусов, при прояснении до -9, -14, в течение дня -1, -6. Осадки, прогнозируются в основном в северо-западных районах.

Прогноз на воскресенье, 24 декабря, показывает стабильность в погодных условиях, без существенных изменений.

#Общество#Башкирия#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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