Мокрый снег и потепление до +2: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
В предстоящие дни в регионе Башкирии прогнозируется переменчивая погода, с перепадами температур от положительных отметок до отрицательных.
Согласно данным метеорологической службы Башкирии, в конце рабочей недели в пятницу, 22 декабря, столбики термометров могут колебаться от -3 до +2 градусов. В некоторых районах возможно образование гололеда. Ветер будет южным, юго-восточным, умеренным, иногда сильными порывами.
В ночь на субботу, 23 декабря, температурные показатели снизятся до -3, -8 градусов, при прояснении до -9, -14, в течение дня -1, -6. Осадки, прогнозируются в основном в северо-западных районах.
Прогноз на воскресенье, 24 декабря, показывает стабильность в погодных условиях, без существенных изменений.