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Эксперт позитивно оценил новость о выходе WILDBERRIES на рынок КНР

Эксперт позитивно оценил новость о выходе WILDBERRIES на рынок КНР

22 декабря 2023, 05:46
Фото: 1MI
Член генерального совета «Деловой России» Дмитрий Мариничев заметил, что появление на маркетплейсе китайских продавцов будет выгодно прежде всего покупателям из России.

Напомним, собственница WILDBERRIES Татьяна Бакальчук недавно анонсировала выход маркетплейса на рынок КНР. Это означает, что продавцы из Китая смогут торговать непосредственно на этой интернет-платформе, пишет RuNews24.ru.

Бакальчук заявила, что приход китайских продавцов не отразится на российском секторе бизнеса.

В свою очередь, Дмитрий Мариничев отметил, что выгода от такого решения будет прежде всего у покупателей. Они получат доступ к более дешёвым товарам. Могут пострадать от этого так называемые «перепродавцы», которых непосредственные производители смогут вытеснить с площадки. В то же время производители могут не конкурировать так грубо за место в экосистеме, позволяя существовать и тем, кто занимается перепродажей.

Также Мариничев отметил, что едва ли китайцы сразу массово кинутся на WILDBERRIES. Рынок КНР достаточно ёмкий, а производства часто замкнуты именно на внутреннего потребителя. Проще говоря, не все китайские производители захотят осваивать новые рынки, если им неплохо на уже открытом и знакомом.

В бесспорном выигрыше окажутся покупатели, так как продавцов, а значит и предложений всё-таки станет больше. Однако прогнозировать, что получится в целом из данной инициативы сейчас нереально.

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