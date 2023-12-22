Эксперт позитивно оценил новость о выходе WILDBERRIES на рынок КНР

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Напомним, собственница WILDBERRIES Татьяна Бакальчук недавно анонсировала выход маркетплейса на рынок КНР. Это означает, что продавцы из Китая смогут торговать непосредственно на этой интернет-платформе, пишет RuNews24.ru.
Бакальчук заявила, что приход китайских продавцов не отразится на российском секторе бизнеса.
В свою очередь, Дмитрий Мариничев отметил, что выгода от такого решения будет прежде всего у покупателей. Они получат доступ к более дешёвым товарам. Могут пострадать от этого так называемые «перепродавцы», которых непосредственные производители смогут вытеснить с площадки. В то же время производители могут не конкурировать так грубо за место в экосистеме, позволяя существовать и тем, кто занимается перепродажей.
Также Мариничев отметил, что едва ли китайцы сразу массово кинутся на WILDBERRIES. Рынок КНР достаточно ёмкий, а производства часто замкнуты именно на внутреннего потребителя. Проще говоря, не все китайские производители захотят осваивать новые рынки, если им неплохо на уже открытом и знакомом.
В бесспорном выигрыше окажутся покупатели, так как продавцов, а значит и предложений всё-таки станет больше. Однако прогнозировать, что получится в целом из данной инициативы сейчас нереально.