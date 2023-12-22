Эксперт позитивно оценил новость о выходе WILDBERRIES на рынок КНР

В свою очередь, Дмитрий Мариничев отметил, что выгода от такого решения будет прежде всего у покупателей. Они получат доступ к более дешёвым товарам. Могут пострадать от этого так называемые «перепродавцы», которых непосредственные производители смогут вытеснить с площадки. В то же время производители могут не конкурировать так грубо за место в экосистеме, позволяя существовать и тем, кто занимается перепродажей.