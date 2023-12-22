Башкортостан экспортировал очередную партию льна в Китай

Posted 22 декабря, 07:12
Published 22 декабря, 07:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Поставку осуществили сельхозтоваропроизводители Абзелиловского района Башкирии. За границу отправили 62 железнодорожных вагона с льном масличным весом более 1,6 тыс. тонн. Перед отгрузкой в Китай продукция прошла досмотр и оформление со стороны специалистов управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан. Также образцы, отобранные в каждой партии, прошли лабораторную экспертизу.
— У нас достаточно хорошие взаимоотношения с Китаем. Мы активно экспортируем подсолнечное и рапсовое масла, сухое молоко и другую продукцию. Ведем переговоры по говядине. Проходим все сертификации, мониторинги, предъявляемые России со стороны КНР. Видим сильнейшую конкуренцию, поэтому заходим на китайский рынок с натуральной качественной продукцией, — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.