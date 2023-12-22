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Posted 22 декабря, 07:12

Published 22 декабря, 07:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Башкортостан экспортировал очередную партию льна в Китай

22 декабря 2023, 07:12
Очередную партию льна масличного отправили из Республики Башкортостан в Китай. Увеличение поставок за границу, в том числе продукции агропромышленного комплекса, является основной целью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Поставку осуществили сельхозтоваропроизводители Абзелиловского района Башкирии. За границу отправили 62 железнодорожных вагона с льном масличным весом более 1,6 тыс. тонн. Перед отгрузкой в Китай продукция прошла досмотр и оформление со стороны специалистов управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан. Также образцы, отобранные в каждой партии, прошли лабораторную экспертизу.

— У нас достаточно хорошие взаимоотношения с Китаем. Мы активно экспортируем подсолнечное и рапсовое масла, сухое молоко и другую продукцию. Ведем переговоры по говядине. Проходим все сертификации, мониторинги, предъявляемые России со стороны КНР. Видим сильнейшую конкуренцию, поэтому заходим на китайский рынок с натуральной качественной продукцией, — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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