Башкортостан экспортировал очередную партию льна в Китай

— У нас достаточно хорошие взаимоотношения с Китаем. Мы активно экспортируем подсолнечное и рапсовое масла, сухое молоко и другую продукцию. Ведем переговоры по говядине. Проходим все сертификации, мониторинги, предъявляемые России со стороны КНР. Видим сильнейшую конкуренцию, поэтому заходим на китайский рынок с натуральной качественной продукцией, — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.