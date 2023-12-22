Адвокат Томасхаузен: желание Германии конфисковать активы РФ не сулит ничего хорошего

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Немецкий эксперт отметил, что для того, чтобы Генеральная прокуратура Германии могла осуществить законное изъятие в бюджет ФРГ суммы, превышающей €720 млн (что соответствует 70 млрд в рублевом эквиваленте), необходимо предоставить доказательства конкретного правонарушения, совершенного Россией, пишет RT.
Профессор объяснил, что, хотя обход санкций и считается преступлением, решение Европейского совета официально приняли в ноябре минувшего года — спустя продолжительное время после совершенных попыток обхода. Известно, что положения уголовного законодательства не применяются задним числом.
По словам Сергея Лаврова, российского министра иностранных дел, Москва в свою очередь может применить к Германии некие ответные меры конфискации.