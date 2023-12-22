mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Адвокат Томасхаузен: желание Германии конфисковать активы РФ не сулит ничего хорошего

Адвокат Томасхаузен: желание Германии конфисковать активы РФ не сулит ничего хорошего

22 декабря 2023, 12:29
Фото: Midjourney
Согласно заявлению Андре Томасхаузена, адвоката и почетного профессора права в Южной Африке, ФРГ, пытаясь осуществить конфискацию российских валютных резервов, действует вопреки принципам правового государства.

Немецкий эксперт отметил, что для того, чтобы Генеральная прокуратура Германии могла осуществить законное изъятие в бюджет ФРГ суммы, превышающей €720 млн (что соответствует 70 млрд в рублевом эквиваленте), необходимо предоставить доказательства конкретного правонарушения, совершенного Россией, пишет RT.

Профессор объяснил, что, хотя обход санкций и считается преступлением, решение Европейского совета официально приняли в ноябре минувшего года — спустя продолжительное время после совершенных попыток обхода. Известно, что положения уголовного законодательства не применяются задним числом.

По словам Сергея Лаврова, российского министра иностранных дел, Москва в свою очередь может применить к Германии некие ответные меры конфискации.

Подпишитесь
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил представление прокуратуры из-за ям на дорогах
Сегодня, 07:35
«Людям дышать нечем»: Под Стерлитамаком прорвало газопровод
Сегодня, 05:13
В Башкирии был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха
Сегодня, 03:40
В мэрии Уфы сообщили о новой схеме движения для пешеходов в центре города
Сегодня, 05:44
Мокрый снег и потепление до +2: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели
Сегодня, 03:19
«Новые люди» помогли башкирским студентам разработать стартап для совместных поездок
Вчера, 06:00