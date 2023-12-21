В уфимском Сипайлово экстренно эвакуировали две школы

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
В Уфе эвакуировали детей и учителей двух школ. Об этом mkset.ru рассказали родители учащихся.
По сообщениям одной из них, в ряд школ Уфы пришли письма «о минировании». Эвакуация затронула по крайней мере две школы в Сипайлово — №159 и №141. В 141-ю школу якобы пришло письмо «о заложенной бомбе». Младшие классы разместили до прихода родителей в детский садик №65, а старшие классы — в соседнюю школу и центр детского творчества.
В полиции нам ответили, что выясняют обстоятельства случившегося. В МАОУ Школа №141 рассказали, что в заведение пришла полиция с кинологом. Правоохранители обыскивают помещения.