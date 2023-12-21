В Башкирии собираются выпускать до тысячи беспилотников в месяц

Основной заказчик БПО «Прогресс» — Калужский электромеханический завод, относящийся к тому же концерну «Автоматика», с которым заключено контрактов на 370 млн рублей. Всего объединение поставляла товары и услуги в 81 госконтракте на сумму 738 млн рублей, а также была заказчиком 1414 раз на 2,6 млрд рублей. Самый частый поставщик — Пензенское производственное объединение «Электроприбор».