В Башкирии собираются выпускать до тысячи беспилотников в месяц

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Башкирское производственное объединение «Прогресс» собирается наладить производство беспилотников. Об этом представители предприятия сообщили на встрече с Радием Хабировым, которая проводилась для обсуждения подготовки к 450-летию Уфы.
Завод готовится наладить производство до тысячи аппаратов в месяц. Речь идёт о БПЛА с дальностью полёта до 15 км. Глава Башкирии считает эту продукцию востребованной в эпоху проведения СВО. Он заявил о готовности обсудить меры господдержки для предприятий, уже выпускающих или желающих заняться производством беспилотников.
История БПО «Прогресс» начинается с эвакуации цеха дальней связи ленинградского завода «Красная Заря» в 1941 году. Первые производственные помещения пришлось занять в зданиях педагогического института и Дома пионеров.
Сейчас предприятие работает под брендом «Магнетрон» и выпускает электронику и телекоммуникационное оборудование. Заводы «Магнетрон» и «Прогресс» объединились в 2020 году. АО «БПО „Прогресс“ принадлежит концерну „Автоматика“ госкорпорации „Ростех“. Нынешний директор объединения Игорь Селиванец ранее руководил уфимским научно-производственным объединением „Полигон“.
Основной заказчик БПО «Прогресс» — Калужский электромеханический завод, относящийся к тому же концерну «Автоматика», с которым заключено контрактов на 370 млн рублей. Всего объединение поставляла товары и услуги в 81 госконтракте на сумму 738 млн рублей, а также была заказчиком 1414 раз на 2,6 млрд рублей. Самый частый поставщик — Пензенское производственное объединение «Электроприбор».
В настоящее время в отношении БПО «Прогресс» рассматривается 14 исков на 12,8 млн рублей. 13 декабря министерство обороны подало иск на объединение из-за «неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда». 18 декабря ГУП «Уфаводоканал» подал в суд на компанию, уличая её в «негативном воздействии на работу централизованной системы водоотведения».
Весной этого года завод подвергся санкциям президента Украины сроком на 50 лет.
О создании беспилотников задумались даже вузы. Недавно Уфимский университет объявил о конкурсе на поставку производственной линии для электродвигателей БПЛА. Однако ни одной заявки на участие в госзакупке не нашлось.