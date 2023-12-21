Уфимская бизнесвумен вернет парк Ильмурзино в Башкирии государству

По результатам проверки, проведенной прокуратурой, выяснилось, что в 2017 году бизнес-дама арендовала землю возле Ильмурзинского озера. После обращения к знакомому за помощью в оформлении прав собственности, с декабря 2022 по апрель 2023 года, были подготовлены фальшивые документы, которые позволили зарегистрировать землю без фактической оплаты. Ущерб, нанесенный этими действиями, оценен в 4,6 миллиона рублей.