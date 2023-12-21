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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Земля парка Ильмурзино в Башкирии возвращается государству

Уфимская бизнесвумен вернет парк Ильмурзино в Башкирии государству

21 декабря 2023, 14:12
Фото: Яндекс карты. Фидан Гафаров

Земля парка Ильмурзино в Башкирии возвращается государству

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В результате проверки, проведенной прокуратурой Кушнаренковского района, выявлено, что уфимская бизнесвумен Юлия Валуева незаконно оформила право собственности на земельные участки на территории парка «Ильмурзино», общей площадью свыше 62 гектаров.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой, выяснилось, что в 2017 году бизнес-дама арендовала землю возле Ильмурзинского озера. После обращения к знакомому за помощью в оформлении прав собственности, с декабря 2022 по апрель 2023 года, были подготовлены фальшивые документы, которые позволили зарегистрировать землю без фактической оплаты. Ущерб, нанесенный этими действиями, оценен в 4,6 миллиона рублей.

В результате проведенной прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое находится в настоящее время на расследовании.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Мошенничество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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