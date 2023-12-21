Тысячи рублей за смену: узнали сколько зарабатывают Дед Мороз и Снегурочка в Уфе

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Один из проведенных исследований компанией Headhunter показал, что доход Деда Мороза в России в этом году вырос. Отчет компании указывает на то, что стоимость выступления волшебных персонажей праздника изменилась: Дед Мороз начал получать на 15 000 рублей больше за каждое появление по сравнению с прошлым годом. В то же время, доходы Снегурочки сократились примерно на 5 000 рублей.
В этом сезоне по всей России ищут более 300 желающих сыграть роль доброго волшебника и подарить настоящую новогоднюю сказку детям и взрослым. Компания Headhunter сообщает, что количество вакансий увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Так, за одно выступление в образе Деда Мороза в прошлом году выплачивали 20 000 рублей, но к текущему моменту вознаграждение возросло до 35 000 рублей. В отличие от Деда Мороза, доходы Снегурочки упали вдвое: если раньше она зарабатывала 20 000 за мероприятие, то теперь её труд оценивается в 10 000 рублей.
В Уфе работа аниматоров на Новый год приносит не только большую ответственность и важность, но и значительную прибыль. Каждый год наш Кыш Бабай становится все более востребованным на детских утренниках и корпоративных мероприятиях для компаний. На территории столицы Башкирии работодатели предлагают заработать 3 500 рублей за смену. Так, предновогодний сезон открывает двери для заработков, варьирующихся от 15 000 до 100 000 тысяч рублей для исполнителей роли Деда Мороза. Впрочем, не все могут претендовать на такие суммы: существуют и менее оплачиваемые позиции, предлагающие доход в пределах 30 000-60 000 рублей.