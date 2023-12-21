Тысячи рублей за смену: узнали сколько зарабатывают Дед Мороз и Снегурочка в Уфе

В Уфе работа аниматоров на Новый год приносит не только большую ответственность и важность, но и значительную прибыль. Каждый год наш Кыш Бабай становится все более востребованным на детских утренниках и корпоративных мероприятиях для компаний. На территории столицы Башкирии работодатели предлагают заработать 3 500 рублей за смену. Так, предновогодний сезон открывает двери для заработков, варьирующихся от 15 000 до 100 000 тысяч рублей для исполнителей роли Деда Мороза. Впрочем, не все могут претендовать на такие суммы: существуют и менее оплачиваемые позиции, предлагающие доход в пределах 30 000-60 000 рублей.