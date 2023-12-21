Состав организационного комитета «Архипелаг 2024» утвердили в Сахалинской области

Posted Вчера, 11:24
Published Вчера, 11:24
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В число учреждений-организаторов интенсива войдут платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035. Суммарно в оргкомитете будут задействованы более 40 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, бизнеса, общественных и научных организаций. Комитет «Архипелага 2024» будет отвечать за определение структуры программы интенсива, решение общих вопросов и контроль проведения запланированных мероприятий.
«Будущим летом в Сахалинской области состоится проектно-образовательный интенсив в формате „Архипелаг 2024“, посвященный развитию авиационных и морских беспилотных систем. Мы открываем свои двери для представителей технологических стартапов, научных учреждений, вузов и бизнеса, чтобы объединить силы, продемонстрировать свежие идеи, проекты и разработки, обменяться опытом и найти партнеров для реализации самых смелых начинаний. „Архипелаг 2024“ станет площадкой для развертывания полномасштабного практикума по применению беспилотных систем в различных отраслях экономики. Мы создаем будущее, основанное на инновациях, технологиях и сотрудничестве», — подчеркнул заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
В рамках «Архипелага» в 2024 году пройдет также масштабный фестиваль авиации и музыки «Крылья Сахалина». Ранее это мероприятие проводили в августе, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию любимого сахалинцами и курильчанами события. Организаторы фестиваля брали паузу на несколько лет, и лишь в 2023 году вновь запустили «Крылья Сахалина». А в будущем году ожидается юбилейное, 10-е по счету мероприятие. Губернатор Валерий Лимаренко уже пообещал, что оно будет самым массовым и мощным за всю свою историю.
Глава островного региона также стал сопредседателем организационного комитета. Вместе с ним к этой работе подключится генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева. Кроме того, в состав оргкомитета приглашены замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, губернатор Томской области Владимир Мазур, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, представители Новгородской, Ленинградской, Белгородской областей, делегаты из компаний «Газпромнефть — Снабжения», «Беспилотные авиационные системы», ГК «ЭФКО», а также из «Московского авиационного института», «Сколковского института науки и технологий» и других учреждений.
Кроме того, определен состав программного комитета «Архипелага», который займется разработкой концепции, архитектуры и программы интенсива. Его руководителем стал директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков. Среди других участников — исполнительный директор Фонда поддержки проектов НТИ Михаил Антонов, замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области Сергей Коцуконь, генеральный директор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» Глеб Бабинцев, представители компаний «Транспорт Будущего», «Спутникс», «Финко», «Лаборатория Касперского», Всероссийского слета операторов квадрокоптеров «Дронница» и другие.
«Архипелаг» — ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году мероприятие пройдет в Сахалинской области — участники посетят ряд площадок с 10 по 21 июля. Основными базами «Архипелага 2024» станут Южно-Сахалинск и аэродром «Пушистый» в Корсаковском районе.