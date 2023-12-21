«Пятерочка» рассказала, как сэкономить на приготовлении новогоднего стола

Если основываться на ценах за первую неделю декабря 2023 года, то стоимость ингредиентов для приготовления примерно двух килограммов салата оливье в среднем составляет 418 рублей. Однако при покупке продуктов СТМ «Пятерочки» эта сумма уменьшится на 26% и составит уже 309 рублей. Самый дорогой продукт в рецепте — вареная колбаса — обойдется на 40% выгоднее при выборе СТМ.