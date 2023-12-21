«Пятерочка» рассказала, как сэкономить на приготовлении новогоднего стола

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Представители компании заявили, что на салатах можно сэкономить еще 20%, если выбирать продукты собственных торговых марок (СТМ) сети.
Если основываться на ценах за первую неделю декабря 2023 года, то стоимость ингредиентов для приготовления примерно двух килограммов салата оливье в среднем составляет 418 рублей. Однако при покупке продуктов СТМ «Пятерочки» эта сумма уменьшится на 26% и составит уже 309 рублей. Самый дорогой продукт в рецепте — вареная колбаса — обойдется на 40% выгоднее при выборе СТМ.
Дешевле всего оливье могут приготовить жители Приволжья и юга России — здесь стоимость набора ингредиентов из позиций известных брендов для этого блюда составит 393 рубля и 394 рубля соответственно. Покупать товары СТМ для оливье выгоднее всего жителям Центрального ФО — для них они обойдутся в 268 рублей.
Еще больше сэкономить на новогоднем столе можно, приготовив сельдь под шубой. В среднем по стране около 1,9 килограмма готового салата обойдется покупателям «Пятерочки» в 197 рублей. При выборе продуктов СТМ средняя цена за весь набор составит уже 166 рублей.
Дешевле всего приготовить сельдь под шубой могут жители юга России и СЗФО, заплатив не более 190 рублей при выборе известных брендов и чуть меньше 160 рублей при выборе товаров собственных марок сети «Пятерочка».