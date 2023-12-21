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Published Сегодня, 14:52

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Updated Сегодня, 14:54

«Пятерочка» рассказала, как сэкономить на приготовлении новогоднего стола

«Пятерочка» рассказала, как сэкономить на приготовлении новогоднего стола

21 декабря 2023, 14:52
Фото: Midjourney
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Аналитики торговой сети «Пятерочка» подсчитали среднюю стоимость приготовления традиционных новогодних салатов. Выяснилось, что стоимость продуктов для сельди под шубой в среднем на 53% ниже, чем для оливье.

Представители компании заявили, что на салатах можно сэкономить еще 20%, если выбирать продукты собственных торговых марок (СТМ) сети.

Если основываться на ценах за первую неделю декабря 2023 года, то стоимость ингредиентов для приготовления примерно двух килограммов салата оливье в среднем составляет 418 рублей. Однако при покупке продуктов СТМ «Пятерочки» эта сумма уменьшится на 26% и составит уже 309 рублей. Самый дорогой продукт в рецепте — вареная колбаса — обойдется на 40% выгоднее при выборе СТМ.

Дешевле всего оливье могут приготовить жители Приволжья и юга России — здесь стоимость набора ингредиентов из позиций известных брендов для этого блюда составит 393 рубля и 394 рубля соответственно. Покупать товары СТМ для оливье выгоднее всего жителям Центрального ФО — для них они обойдутся в 268 рублей.

Еще больше сэкономить на новогоднем столе можно, приготовив сельдь под шубой. В среднем по стране около 1,9 килограмма готового салата обойдется покупателям «Пятерочки» в 197 рублей. При выборе продуктов СТМ средняя цена за весь набор составит уже 166 рублей.

Дешевле всего приготовить сельдь под шубой могут жители юга России и СЗФО, заплатив не более 190 рублей при выборе известных брендов и чуть меньше 160 рублей при выборе товаров собственных марок сети «Пятерочка».

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