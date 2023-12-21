Под Уфой появится жилой комплекс. Застройщик принадлежит бизнесмену из Ульяновска

ООО «Специализированный застройщик „Эко-механика“ принадлежит фирме Dars-Development из Ульяновска. Последней владеет Дмитрий Рябов, который был министром инвестиций и внешних связей, председателем правительства Ульяновской области и председателем совета директоров „Корпорации развития Ульяновской области“. Также был депутатом местного заксобрания. Ныне — президент футбольного клуба „Волга“ и владелец большого количества предприятий в сфере строительства и управления недвижимостью.