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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект застройки под Уфой

Под Уфой появится жилой комплекс. Застройщик принадлежит бизнесмену из Ульяновска

21 декабря 2023, 07:44
Фото: 1MI

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект застройки под Уфой

Строительство школы и паркинга в квартале не планируется.

Под Уфой появится жилой комплекс. Это следует из постановления Ратмира Мавлиева о проекте планировки и проекте межевания территории между населенными пунктами Ветошниково и Романовка.

Речь идёт о квартале №3 этой территории, возле перекрёстка улицы Ивана Спатара и Миловского шоссе. Проекты разработаны по заявке специализированного застройщика «Эко-механика». Площадь застройки составит 4,9 гектаров. Сейчас там находится офис продаж жилого комплекса «Город природы».

На месте пустыря там появятся три 25-этажные высотки, административное здание и тепловой пункт. По мнению авторов проекта, жителям квартала будет достаточно 42 мест в детском саду и 145 мест в общеобразовательной школе.

— Необходимыми школьными места в количестве 145 мест планируется обеспечить за счет мест в общеобразовательной школе в квартале № 7, расположенной в радиусе нормативной доступности.

Следует отметить, что указанной школы в квартале №7 на данный момент нет.

Численность населения планируется до 908 человек.

Недавно жители нового жилого комплекса стали жаловаться на холод в квартирах.

Жители нового жилого комплекса в Уфе массово жалуются на холодные квартиры
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ООО «Специализированный застройщик „Эко-механика“ принадлежит фирме Dars-Development из Ульяновска. Последней владеет Дмитрий Рябов, который был министром инвестиций и внешних связей, председателем правительства Ульяновской области и председателем совета директоров „Корпорации развития Ульяновской области“. Также был депутатом местного заксобрания. Ныне — президент футбольного клуба „Волга“ и владелец большого количества предприятий в сфере строительства и управления недвижимостью.

По данным Rusprofile, в прошлом году стоимость его долей в разных фирмах составила 1,9 млрд рублей.

Мы обратились в клиентскую службу специализированного застройщика о школах, планируемых на территории застройки, однако в компании не смогли ответить на наш вопрос. Аналогичный запрос направлен в мэрию Уфы.

#Общество#Город#Уфа#Застройка#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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