Пермская ЦБК развивает внешнеэкономическое сотрудничество со странами Востока

Как отметил председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко, компании из Китая в этом году заказали у российских производителей около 1,5 миллиона тонн бумаги и картона. Он отметил, что для КНР это немного, так как объем рынка этой продукции у страны составляет 128 миллионов тонн, однако для российской ЦБП, которая выпускает 10 миллионов тонн в год, это существенно.