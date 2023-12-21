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Пермская ЦБК развивает внешнеэкономическое сотрудничество со странами Востока

Пермская ЦБК развивает внешнеэкономическое сотрудничество со странами Востока

21 декабря 2023, 09:39
Фото: ПЦБК
Пермская ЦБК смогла оперативно адаптироваться к новым условиям рынка и начала выстраивать внешнеэкономическое сотрудничество с Китаем и странами Юго-Восточной Азии. Таким образом, компания может наращивать мощности и модернизировать оборудование на производстве.

Осенью этого года продукция ПЦБК была представлена на Китайской международной выставке бумажной промышленности и бумагоделательного оборудования, пишет properm.ru. Стенд предприятия организован совместно с официальным дистрибьютором продукции ПЦБК в Китае — компанией «Юнь Чоу» АРВМ.

Представители ПЦБК провели переговоры с китайскими покупателями тарных картонов, посетили заводы по выпуску гофроупаковки и обсудили дальнейшие поставки пермской продукции. Всего компания установила более 20 новых контактов с гофропроизводителями из Китая и Юго-Восточной Азии.

Как отметил председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко, компании из Китая в этом году заказали у российских производителей около 1,5 миллиона тонн бумаги и картона. Он отметил, что для КНР это немного, так как объем рынка этой продукции у страны составляет 128 миллионов тонн, однако для российской ЦБП, которая выпускает 10 миллионов тонн в год, это существенно.

«Благодаря экспорту цены на российском рынке постепенно растут и возвращаются на докризисный уровень, это положительный тренд. Наличие рынков сбыта позволяет с уверенностью смотреть в будущее», — сказал Бойченко.

ПЦБК также поставляет в КНР целлюлозную бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев Imitation kraft. Китайские компании производят из пермского картона гофроупаковку для мебели и электробытовых приборов.

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