Пермская ЦБК развивает внешнеэкономическое сотрудничество со странами Востока

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Осенью этого года продукция ПЦБК была представлена на Китайской международной выставке бумажной промышленности и бумагоделательного оборудования, пишет properm.ru. Стенд предприятия организован совместно с официальным дистрибьютором продукции ПЦБК в Китае — компанией «Юнь Чоу» АРВМ.
Представители ПЦБК провели переговоры с китайскими покупателями тарных картонов, посетили заводы по выпуску гофроупаковки и обсудили дальнейшие поставки пермской продукции. Всего компания установила более 20 новых контактов с гофропроизводителями из Китая и Юго-Восточной Азии.
Как отметил председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко, компании из Китая в этом году заказали у российских производителей около 1,5 миллиона тонн бумаги и картона. Он отметил, что для КНР это немного, так как объем рынка этой продукции у страны составляет 128 миллионов тонн, однако для российской ЦБП, которая выпускает 10 миллионов тонн в год, это существенно.
«Благодаря экспорту цены на российском рынке постепенно растут и возвращаются на докризисный уровень, это положительный тренд. Наличие рынков сбыта позволяет с уверенностью смотреть в будущее», — сказал Бойченко.
ПЦБК также поставляет в КНР целлюлозную бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев Imitation kraft. Китайские компании производят из пермского картона гофроупаковку для мебели и электробытовых приборов.