Модульбанк получил национальную премию за продвижение маркетплейсов в России

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Однако, чтобы возможности маркетплейсов раскрылись в полную силу, нужно предпринять определенные шаги, передает gorod55.ru.
Доверие к электронным торговым площадкам базируется на защите прав и интересов покупателей и продавцов. То есть в число главных задач разработчиков входит обеспечение безопасности маркетплейса. Надежность достигается путем постоянных проверок профилей и товаров, снятия с продажи подделок, сокращения рисков мошенничества. Также нужно разработать четкий алгоритм возвратов и решения споров. Немалую роль играет и пользовательский опыт, опирающийся на удобство использования торговой площадки с интуитивно понятным интерфейсом. Для внедрения нововведений требуется обратная связь. Также маркетплейсам следует на регулярной основе расширять ассортимент предлагаемых товаров и услуг для создания максимального разнообразия. Чтобы продвигать продукт на рынке, требуются эффективные стратегии маркетинга.
Не секрет, что для развития и расширения электронным торговым площадкам нужна поддержка финансовых институтов. Российские банки уже неоднократно приходили на помощь маркетплейсам. В частности, Модульбанк в этом году получил всероссийскую премию MPSELLERS AWARDS за вклад в поддержку работы маркетплейсов в стране, став лучшим банком для продавцов на электронных торговых площадках. Модульбанк, начавший работу в 2014 году, стал первым банком для компаний МСП. Последние несколько лет финансовая организация развивается как предпринимательский хаб.
По словам главы правления Модульбанка Павла Семенова во время получения премии, признание профсообщества дает банку силы развиваться в соответствии с выбранной нишевой стратегией, выпускать новые продукты и сервисы, меняющие рынок.
В 2023 году в Модульбанке вышла Маркет Карта для работы с торговой выручкой на маркетплейсах. Кроме того, банк производит расчеты с контрагентами в иностранной валюте, а прибыль с маркетплейсов поступает на личные счета без комиссии и ограничений. С каждым из магазинов может работать персональный менеджер. В числе нефинансовых услуг организации — внедрение бесплатных сервисов торговой аналитики и управления магазинами.
Очевидно, что взаимодействие банковских организаций и маркетплейсов выгодно обеим сторонам. При этом сочетание возможностей маркетплейсов и финансового опыта банков России открывает новые перспективы для расширения и совершенствования электронной торговли в интересах населения страны.