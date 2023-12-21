Модульбанк получил национальную премию за продвижение маркетплейсов в России

Доверие к электронным торговым площадкам базируется на защите прав и интересов покупателей и продавцов. То есть в число главных задач разработчиков входит обеспечение безопасности маркетплейса. Надежность достигается путем постоянных проверок профилей и товаров, снятия с продажи подделок, сокращения рисков мошенничества. Также нужно разработать четкий алгоритм возвратов и решения споров. Немалую роль играет и пользовательский опыт, опирающийся на удобство использования торговой площадки с интуитивно понятным интерфейсом. Для внедрения нововведений требуется обратная связь. Также маркетплейсам следует на регулярной основе расширять ассортимент предлагаемых товаров и услуг для создания максимального разнообразия. Чтобы продвигать продукт на рынке, требуются эффективные стратегии маркетинга.