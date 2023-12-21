Министр образования Башкирии сделал важное заявление для школьников республики

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Ильдар Мавлетбердин, руководитель департамента образования и научных исследований в Башкирии, в своем обращении через социальные сети акцентировал внимание на скором начале зимнего отдыха учащихся.
Он подчеркнул, что после завершения второго учебного периода, у школьников начнется период каникул с 30 декабря по 8 января.
Ильдар Мавлетбердин также призвал коллег освежить в памяти и обсудить с детьми важность соблюдения мер безопасности во время каникул, предваряя их возобновление учебного процесса 9 января 2024 года.