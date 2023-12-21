mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Министр образования анонсировал даты зимних каникул в школах Башкирии

Министр образования Башкирии сделал важное заявление для школьников республики

21 декабря 2023, 13:15
Фото: 1MI

Министр образования анонсировал даты зимних каникул в школах Башкирии

Об этом сообщил министр образования республики Ильдар Мавлетбердин
Сюжет
Дети

Ильдар Мавлетбердин, руководитель департамента образования и научных исследований в Башкирии, в своем обращении через социальные сети акцентировал внимание на скором начале зимнего отдыха учащихся.

Он подчеркнул, что после завершения второго учебного периода, у школьников начнется период каникул с 30 декабря по 8 января.

Ильдар Мавлетбердин также призвал коллег освежить в памяти и обсудить с детьми важность соблюдения мер безопасности во время каникул, предваряя их возобновление учебного процесса 9 января 2024 года.

#Общество#Башкирия#Дети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Новый год#Праздники#Виалина Ахсанова#Новогодние каникулы
Подпишитесь
Задержка одна за другой: сильный снегопад в Уфе нарушил работу аэропорта
Вчера, 08:17
Уфимские власти заделывают яму на проспекте, из-за которой пострадали 40 машин
Сегодня, 05:43
В уфимском Сипайлово экстренно эвакуировали две школы
Сегодня, 06:01
Жители Башкирии станут свидетелями необычного космического явления
Вчера, 04:48
Будет много проблем: какой прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни
Вчера, 06:21
«Новые люди» помогли башкирским студентам разработать стартап для совместных поездок
Сегодня, 06:00