Метеорологи рассказали причину аномального потепления в Башкирии

Светлана Положенцева упомянула, что текущие мягкие погодные условия, обусловленные влажным и теплым воздухом, который приходит к нам с северо-запада. Она отметила, что этот теплый период продлится не долго — всего несколько дней. В ближайшую неделю ожидается понижение температуры до средних значений около -20 градусов. Положенцева также добавила, что существенных осадков в этот период не предвидится.