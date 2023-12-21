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Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В Башкирии аномальная теплая погода изменится на следующей неделе

Метеорологи рассказали причину аномального потепления в Башкирии

21 декабря 2023, 12:00
Фото: 1MI

В Башкирии аномальная теплая погода изменится на следующей неделе

На смену рекордным морозам, в Башкирию пришла аномальная тёплая погода

В недавнем времени, республика переживает необычный для сезона тепловой период с обилием осадков, включая дождь и снег. Сегодня, на 21декабря, столбик термометра поднялся до отметки в три градуса выше нуля, а завтра предвидится даже четыре.

Специалист по прогнозированию погоды из Башгидрометцентра, заместитель начальника Светлана Положенцева, сообщил телеканалу UTV, что причиной такой погоды является циклон, пришедший с направления Черного моря.

Светлана Положенцева упомянула, что текущие мягкие погодные условия, обусловленные влажным и теплым воздухом, который приходит к нам с северо-запада. Она отметила, что этот теплый период продлится не долго — всего несколько дней. В ближайшую неделю ожидается понижение температуры до средних значений около -20 градусов. Положенцева также добавила, что существенных осадков в этот период не предвидится.

#Общество#Башкирия#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Погода в Уфе#Виалина Ахсанова
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