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Published Вчера, 11:42

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Меры безопасности в Сахалинской области усилят с 31 декабря по 8 января

21 декабря 2023, 11:42
В островном регионе на время Нового года и январских каникул введут особые меры безопасности, которые продлятся с 31 декабря по 8 января. Так распорядился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании антитеррористической комиссии. Силовые структуры будут работать в усиленном режиме.

Новогодние и рождественские праздники традиционно сопровождаются пребыванием большого числа людей в общественных местах. Кроме того, особого внимания требуют объекты социальной и медицинской инфраструктуры, транспорта, промышленности, государственной власти. В период январских каникул и в новогоднюю ночь за порядком будут следить сотрудники органов внутренних дел, бойцы Росгвардии и ЧОПы, представители сахалинского казачества и добровольные дружины. Также согласованы графики дежурства аварийных служб, ППС и скорой медицинской помощи.

«В новогодние и рождественские праздники нельзя оставлять без внимания вопросы безопасности. Сахалинцы и курильчане могут быть уверены, что все ответственные службы будут круглосуточно на посту. Наша задача — сделать все необходимое, чтобы люди могли спокойно отдохнуть в кругу родных и близких», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко на заседании антитеррористической комиссии.

В новогодние каникулы спецслужбы по традиции уделят большое внимание вопросам хранения, продажи и использования пиротехнических товаров. В Сахалинской области более 50 предприятий ведут лицензированную торговлю такими изделиями. По данным МЧС, все точки продаж проверили на соблюдение правил пожарной безопасности.

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