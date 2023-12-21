Коллекторский бизнес: как правильно работать с должниками

— Утверждение спорное, потому что со 100%-й уверенностью нельзя сказать, что все коллекторские компании так работают. Не будем исключать, что существуют практики, когда у собственников компании есть несколько бизнесов с разной спецификой, например, выдача займов и взыскание долгов. При этом коллекторское агентство имеет право сотрудничать не с одной МФО, а с несколькими. Работа с внешними долгами позволяет им чувствовать себя увереннее на рынке и не бояться, что в какой-то момент у «главного партнера», к примеру, отберут лицензию. Но в большинстве случаев схема работы иная: например, раннюю просрочку МФО отрабатывают самостоятельно, а на следующих этапах подключают к взысканию долга профессиональных коллекторов, у которых есть больше легальных инструментов для возврата долга. Сегодня практически все МФО привлекают к взысканию профессиональных коллекторов, работая с ними по агентской схеме или договору цессии.