mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В Башкирии прогнозируется аномально тёплая пятница

Как долго продлится аномальное потепление в Башкирии

21 декабря 2023, 06:43
Фото: 1MI

В Башкирии прогнозируется аномально тёплая пятница

Вслед за самыми холодными днями пришла оттепель.

В Башкирии сохранится тёплая и влажная погода. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

Синоптики предрекают умеренный южный ветер. В некоторых районах пройдут небольшие дожди и мокрый снег, в северо-западной части Башкирии — до умеренного.

На дорогах нужно оставаться внимательным и осторожным — сохранятся гололедица и снежные накаты.

Температура воздуха ночью и днём составит от -4 до +1 °C.

Сейчас в Уфе +1°C. Плюсовая температура держится по всей республике. Менее 10 дней назад в Башкирии был побит температурный рекорд — самый холодный день за всю историю наблюдений.

Мороз дал жару: в Уфе зафиксировали температурный рекорд
Узнать подробнее
#Общество#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Оттепель
Подпишитесь
Задержка одна за другой: сильный снегопад в Уфе нарушил работу аэропорта
Вчера, 08:17
Уфимские власти заделывают яму на проспекте, из-за которой пострадали 40 машин
Сегодня, 05:43
В уфимском Сипайлово экстренно эвакуировали две школы
Сегодня, 06:01
Жители Башкирии станут свидетелями необычного космического явления
Вчера, 04:48
Будет много проблем: какой прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни
Вчера, 06:21
«Новые люди» помогли башкирским студентам разработать стартап для совместных поездок
Сегодня, 06:00