Как долго продлится аномальное потепление в Башкирии

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В Башкирии сохранится тёплая и влажная погода. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Синоптики предрекают умеренный южный ветер. В некоторых районах пройдут небольшие дожди и мокрый снег, в северо-западной части Башкирии — до умеренного.
На дорогах нужно оставаться внимательным и осторожным — сохранятся гололедица и снежные накаты.
Температура воздуха ночью и днём составит от -4 до +1 °C.
Сейчас в Уфе +1°C. Плюсовая температура держится по всей республике. Менее 10 дней назад в Башкирии был побит температурный рекорд — самый холодный день за всю историю наблюдений.