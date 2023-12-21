Илона Макаренко покидает пост Главы Центризбиркома Башкирии

Илона Анатольевна Макаренко отказалась от обязанностей главы Центральной избирательной комиссии республики. О конкретных обстоятельствах, побудивших ее уйти с занимаемой должности, неизвестно, тем не менее, ее коллеги одобрили решение об отставке.