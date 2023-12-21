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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Илона Макаренко покидает пост Главы Центризбиркома Башкирии

Илона Макаренко покидает пост Главы Центризбиркома Башкирии

21 декабря 2023, 15:12
Фото: 1MI
Об этом сообщается на сайте Центризбиркома РБ.

Илона Анатольевна Макаренко отказалась от обязанностей главы Центральной избирательной комиссии республики. О конкретных обстоятельствах, побудивших ее уйти с занимаемой должности, неизвестно, тем не менее, ее коллеги одобрили решение об отставке.

С 2019 года Макаренко стала руководителем Центральной избирательной комиссии Башкирии, координируя ряд избирательных инициатив на местном уровне, включая выборы в Государственную Думу и местное законодательное собрание — Курултай.

На сегодняшний день остаётся неизвестным, кто примет эстафету руководства ЦИК республики после Макаренко.

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