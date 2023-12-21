Илона Макаренко покидает пост Главы Центризбиркома Башкирии

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Илона Анатольевна Макаренко отказалась от обязанностей главы Центральной избирательной комиссии республики. О конкретных обстоятельствах, побудивших ее уйти с занимаемой должности, неизвестно, тем не менее, ее коллеги одобрили решение об отставке.
С 2019 года Макаренко стала руководителем Центральной избирательной комиссии Башкирии, координируя ряд избирательных инициатив на местном уровне, включая выборы в Государственную Думу и местное законодательное собрание — Курултай.
На сегодняшний день остаётся неизвестным, кто примет эстафету руководства ЦИК республики после Макаренко.