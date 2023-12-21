Глава Сочи Копайгородский вошел в топ-3 рейтинга мэров по итогам 2023 года

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Деятельность российских мэров оценивалась в рамках исследования, которое проводили эксперты центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при Правительстве РФ.
Отмечается, что Алексей Копайгородский вошел в рейтинг как глава одного из крупнейших финансово-экономических центров России вместе с мэрами Новокузнецка, Набережных Челнов, Тольятти и Магнитогорска. Всего рейтинг содержит восемьдесят восемь фамилий градоначальников, пишет newstracker.ru.
Алексей Копайгородский уступил место в списке только двум главам. Абсолютным лидером стал мэр Москвы Сергей Собянин, второе место — у мэра Тюмени Руслана Кухарука. Мэры Казани и Грозного также вошли в пятерку лучших градоначальников России.
Исследование проводилось путем заочного анкетирования, в котором приняли участие эксперты из разных профессиональных сообществ и социальных групп. Этот фактор обеспечил высокую объективность оценки.
Сочи показывает отличные финансово-экономические результаты с тех пор, как мэром стал Алексей Копайгородский. В этом городе самые высокие темпы роста инвестиций в Краснодарском крае. В портфеле Сочи — почти пятьдесят инвестпроектов на общую сумму 495,5 млрд рублей.
Подчеркнем, что эксперты дали отдельную оценку инициативе Копайгородского, касающейся выплаты премии муниципальным служащим не гарантированно, а по результатам их работы. Для этого в городе была внедрена система оценки деятельности KPI.
В соответствии с прогнозами, по итогам 2023 года Сочи примет рекордное количество туристов — 7,6 млн человек. Наряду с генеральным планом для продвижения турпродукта в городе реализуют стратегию развития до 2035 года, которая включает десятки приоритетных проектов. Отметим, что все представляющее ценность для истории и культуры интегрировано в генеральный план города.