Глава Сочи Копайгородский вошел в топ-3 рейтинга мэров по итогам 2023 года

В соответствии с прогнозами, по итогам 2023 года Сочи примет рекордное количество туристов — 7,6 млн человек. Наряду с генеральным планом для продвижения турпродукта в городе реализуют стратегию развития до 2035 года, которая включает десятки приоритетных проектов. Отметим, что все представляющее ценность для истории и культуры интегрировано в генеральный план города.