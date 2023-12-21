Глава Башкирии раскрыл подробности финансирования Восточного выезда

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Радий Хабиров заявил об установлении рекорда по финансовым вложениям в дорожную инфраструктуру в Башкирии. Он отметил, что работы по возведению Восточного выезда близятся к завершению опережая намеченные сроки, и уже через пару месяцев там начнется движение. В дополнение к этому, Хабиров упомянул о планах по улучшению транспортной доступности в регионе, в том числе через ремонт участка дороги Р-240 между Стерлитамаком и Зирганом, а также завершение строительства трассы от Бирска через Тастубу до Сатки. Планируется также увеличение пропускной способности на важных магистралях М-5 и М-7.
«В результате мы смогли раньше срока выйти на финишную прямую нашей „стройки века“ — Восточного выезда, через два месяца откроем здесь движение. Начали активное строительство трассы М-12. По нашей территории пройдёт большой участок более 200 км. Эта важная для нас дорога появится уже через год.», — сказал Хабиров.
Также, Хабиров утверждает, что в течение последующих двух лет планируется ремонт инфраструктуры, пострадавшей вследствие возведения новой дороги, и в этом вопросе достигнута договоренность с федеральными властями.
Хабиров также отметил, что на развитие дорожного покрытия в регионе уже выделены средства в размере четырех миллиардов рублей. Предвидится, что в следующем году финансирование программы будет увеличено до пяти миллиардов рублей.