Глава Башкирии раскрыл подробности финансирования Восточного выезда

Радий Хабиров заявил об установлении рекорда по финансовым вложениям в дорожную инфраструктуру в Башкирии. Он отметил, что работы по возведению Восточного выезда близятся к завершению опережая намеченные сроки, и уже через пару месяцев там начнется движение. В дополнение к этому, Хабиров упомянул о планах по улучшению транспортной доступности в регионе, в том числе через ремонт участка дороги Р-240 между Стерлитамаком и Зирганом, а также завершение строительства трассы от Бирска через Тастубу до Сатки. Планируется также увеличение пропускной способности на важных магистралях М-5 и М-7.