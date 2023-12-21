Эвакуация в школах, аномальное потепление и отставка Макаренко

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В Уфе была проведена эвакуация детей и учителей из двух школ. По сообщениям одной из них, в ряд школ Уфы пришли письма «о минировании». Эвакуация затронула две школы в районе Сипайлово — №159 и №141. Учащихся младших классов временно разместили в детском саду №65, а старшие классы были переведены в соседнюю школу и центр детского творчества, пока не прибыли родители.
Глава Башкирии подписал указ о снятии Руслана Казыханова с должности советника по науке, который был обвинен в хищении 18,3 млн рублей. Казыханов, который ранее занимал должность генерального директора «Центра науки РБ», был обвинен в мошенничестве в особо крупных размерах, применяя свое служебное положение. По версии следствия, в качестве советника главы Башкирии, он заключил два контракта с «Управляющей компанией научно-образовательного центра РБ» и представил акты о выполнении работ, которые на самом деле не были выполнены.
По данным Башгидрометцентра, в Башкирии ожидается сохранение теплой и влажной погоды. Синоптики прогнозируют умеренный южный ветер. В отдельных районах возможны небольшие дожди и мокрый снег, а на северо-западе Башкирии ожидается умеренная погода. В связи с этим, Светлана Положенцева, специалист по прогнозированию погоды из Башгидрометцентра, отметила, что такая необычно теплая погода обусловлена приходом циклона с Черного моря.
Илона Анатольевна Макаренко решила отказаться от должности главы Центральной избирательной комиссии республики. Причины ее решения неизвестны, однако ее коллеги одобрили ее отставку. С 2019 года Макаренко занимала пост руководителя Центральной избирательной комиссии Башкирии, активно координируя различные избирательные инициативы на местном уровне, включая выборы в Государственную Думу и местное законодательное собрание — Курултай. На данный момент неизвестно, кто займет место Макаренко и возглавит Центральную избирательную комиссию республики.
Власти Уфы отреагировали на массовую аварию, которая произошла на проспекте Салавата Юлаева. Несколько десятков автомобилей получили проколы колес при съезде на улицу Кирова в направлении «Меги». Водители назвали повреждение дорожного покрытия причиной происшествия. Наша редакция обратилась в мэрию столицы с просьбой узнать причину происшедшего. В пресс-службе подтвердили, что колеса машин получили повреждения из-за ямы на дороге. Дорожные службы оперативно провели ямочный ремонт.