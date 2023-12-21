Естественная убыль населения в Башкирии приближается к 10 тысячам

По данным Башкортостанстата, эти цифры недостаточны для преодоления естественной убыли населения. За 10 месяцев она составила 9 696 человек. За это же время умерло 39 584 человек. Самая высокая убыль — в Уфе (-855 человек), Салавате (-636 человек), Ишимбайском районе (-463 человека).