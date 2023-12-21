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За 10 месяцев в Башкирии родилось почти 30 тысяч детей

Естественная убыль населения в Башкирии приближается к 10 тысячам

21 декабря 2023, 06:25
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

За 10 месяцев в Башкирии родилось почти 30 тысяч детей

В расчёте на 1000 человек населения смертность составила 11,9 человек.

Стали известны обновлённые демографические показатели в Башкирии. С января по октябрь 2023 года родилось 29 888 человек.

По данным Башкортостанстата, эти цифры недостаточны для преодоления естественной убыли населения. За 10 месяцев она составила 9 696 человек. За это же время умерло 39 584 человек. Самая высокая убыль — в Уфе (-855 человек), Салавате (-636 человек), Ишимбайском районе (-463 человека).

Из расчёта на 1000 человек убыль составляет -2,9 человек. Анти-лидерами по этому показателю стали Бураевский (-11,9) и Фёдоровский районы (-11,2).

По сравнению с прошлым годом убыль населения уменьшилась. Тогда этот показатель был 10 382 человека (40 542 погибших на 30 160 родившихся).

В то же время увеличилась смертность в трудоспособном возрасте (10 937 человек в 2023 году на 10 630 человек в 2022 году).

В России естественная убыль приближается к 400 тысяч человек, хотя в прошлом году она превышала полмиллиона.

По миграционной убыли худшими в Башкирии стали Бирский и Мелеузовский районы.

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#Общество#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Демография#Население#Башкортостанстат
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