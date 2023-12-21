Естественная убыль населения в Башкирии приближается к 10 тысячам

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Стали известны обновлённые демографические показатели в Башкирии. С января по октябрь 2023 года родилось 29 888 человек.
По данным Башкортостанстата, эти цифры недостаточны для преодоления естественной убыли населения. За 10 месяцев она составила 9 696 человек. За это же время умерло 39 584 человек. Самая высокая убыль — в Уфе (-855 человек), Салавате (-636 человек), Ишимбайском районе (-463 человека).
Из расчёта на 1000 человек убыль составляет -2,9 человек. Анти-лидерами по этому показателю стали Бураевский (-11,9) и Фёдоровский районы (-11,2).
По сравнению с прошлым годом убыль населения уменьшилась. Тогда этот показатель был 10 382 человека (40 542 погибших на 30 160 родившихся).
В то же время увеличилась смертность в трудоспособном возрасте (10 937 человек в 2023 году на 10 630 человек в 2022 году).
В России естественная убыль приближается к 400 тысяч человек, хотя в прошлом году она превышала полмиллиона.
По миграционной убыли худшими в Башкирии стали Бирский и Мелеузовский районы.