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билайн расширяет покрытие 4G в селах Башкирии

билайн расширяет покрытие 4G в селах Башкирии

21 декабря 2023, 11:41
Фото: freepik.com
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Мобильный оператор билайн запустил связь четвертого поколения в 45 селах, поселках и деревнях Башкирии. В большинстве из них живет менее 500 человек.

Скоростной интернет от билайна появился в следующих населенных пунктах: Абзелиловский район — Яйкарово; Альшеевский район — Воздвиженка; Аскинский район — Бильгиш; Балтачевский район — Норкино; Белебеевский район — Аделькино, Чеганлы; Белокатайский район — Соколки; Белорецкий район — Манышта, Черновка и др. Полный список населенных пунктов можно посмотреть на портале билайн now.

Теперь жителям этих сел и деревень стали доступны многочисленные цифровые сервисы на базе сети оператора: видеозвонки с близкими, просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск информации в интернете, просмотр социальных сетей, работа с Госуслугами, мобильными банками и др.

Базовые станции в данных населенных пунктах установлены благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО «Ростелеком». В рамках проекта уделяется внимание именно небольшим селам, посёлкам и деревням. Как правило, территориальная удаленность, географические особенности, убывающее население, отсутствие наземного канала связи осложняют возможность развития мобильной связи и для достижения результатов требуется объединение усилий операторов и правительства. Благодаря программе УЦН такие населенные пункты получают стабильный мобильный интернет наравне с более крупными соседями.

— Башкирия — это один из тех регионов страны, где количество деревень и сел значительно превалирует над числом крупных городов. Поэтому достаточно большая часть нашего внимания, как оператора связи, всегда была и будет обращена на малые населенные пункты. Для нас важно, чтобы каждый житель республики, вне зависимости от того, где он проживает территориально, имел доступ к нашей связи и услугам. Конечно, это серьезная задача, требующая много затрат и ресурсов, и мы постоянно работаем над ней. Так, благодаря правительственной программе УЦН, этой осенью нам удалось впервые запустить скоростной интернет в более 40 небольших селах Башкирии, — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.

Напомним, для использования быстрого мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года. Голосовые вызовы в сети 4G осуществляются при доступности в населенном пункте технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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