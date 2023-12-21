билайн расширяет покрытие 4G в селах Башкирии

— Башкирия — это один из тех регионов страны, где количество деревень и сел значительно превалирует над числом крупных городов. Поэтому достаточно большая часть нашего внимания, как оператора связи, всегда была и будет обращена на малые населенные пункты. Для нас важно, чтобы каждый житель республики, вне зависимости от того, где он проживает территориально, имел доступ к нашей связи и услугам. Конечно, это серьезная задача, требующая много затрат и ресурсов, и мы постоянно работаем над ней. Так, благодаря правительственной программе УЦН, этой осенью нам удалось впервые запустить скоростной интернет в более 40 небольших селах Башкирии, — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.