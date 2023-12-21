«Аэрофлот» добавил 25 рейсов на Москву по запросу губернатора Сахалинской области

Увеличение числа рейсов Москва — Южно-Сахалинск не отразится на стоимости билетов. По поручению президента РФ Владимира Путина на социально значимый маршрут распространяется система «плоских» тарифов, благодаря чему цена полета остается доступной для сахалинцев и курильчан. Стоимость перелета Южно-Сахалинск — Москва — Южно-Сахалинск составляет 25 тысяч рублей в обе стороны рейсами авиакомпании «Россия» и 28 400 рублей рейсами «Аэрофлота». Кроме того, «Аэрофлот» уже открыл для льготных категорий пассажиров продажу субсидированных билетов на 2024 год.