Жители Башкирии станут свидетелями необычного космического явления

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Специалисты сообщают, что каждый год в период с 17 по 26 декабря Земля проходит через рой мелких частиц, которые были выброшены кометой 8Р/Tuttle во время ее приближений к Солнцу. Скорость этих частиц составляет 32 километра в секунду, и они сгорают в атмосфере, создавая метеорный поток Урсиды. В этом году ожидается, что пик активности потока будет достигнут перед рассветом 23 числа.
Эксперты из уфимского планетария объявили, что небесное зрелище Урсид будет доступно для наблюдения на протяжении ночного времени от момента, когда небо покроется мраком, вплоть до первых лучей утренней зари. В текущем году представление метеоров будет частично омрачено светом растущей Луны, достигающей своего зенита за четыре дня до полнолуния. Её свечение будет освещать ночное небо до её ухода под горизонт в 05:30 утра, что может стать помехой для идеального наблюдения за метеорным потоком.
Ранее Mkset сообщал, что жители Башкирии могли стать свидетелями астрономического явления — пика метеорного дождя Геминиды.