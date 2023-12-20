Жители Башкирии станут свидетелями необычного космического явления

Эксперты из уфимского планетария объявили, что небесное зрелище Урсид будет доступно для наблюдения на протяжении ночного времени от момента, когда небо покроется мраком, вплоть до первых лучей утренней зари. В текущем году представление метеоров будет частично омрачено светом растущей Луны, достигающей своего зенита за четыре дня до полнолуния. Её свечение будет освещать ночное небо до её ухода под горизонт в 05:30 утра, что может стать помехой для идеального наблюдения за метеорным потоком.