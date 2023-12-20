Юристы RT: Каковы правила хранения и чтения книг Бориса Акунина*

По словам адвоката, эксперта по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, ограничение на использование самих книг кажется излишним. Она отметила, что люди, у которых есть книги Акунина, будут продолжать читать их, и вероятно, их не будут изымать. Однако она предупредила, что если Акунин будет включен в реестр иноагентов, книги могут быть подвергнуты маркировке, пишет RT.