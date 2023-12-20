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Юристы RT: Каковы правила хранения и чтения книг Бориса Акунина*

Юристы RT: Каковы правила хранения и чтения книг Бориса Акунина*

20 декабря 2023, 16:12
Фото: piqsels.com
Юристы, опрошенные RT, разъяснили вопрос о возможности хранения, чтения и перепродажи книг известного писателя Бориса Акунина*, который был включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

По словам адвоката, эксперта по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, ограничение на использование самих книг кажется излишним. Она отметила, что люди, у которых есть книги Акунина, будут продолжать читать их, и вероятно, их не будут изымать. Однако она предупредила, что если Акунин будет включен в реестр иноагентов, книги могут быть подвергнуты маркировке, пишет RT.

Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский добавил, что на данный момент нет ограничений на чтение книг Акунина. Он сказал, что перепродажа этих книг также допустима, при условии, что деньги не напрямую поступают писателю.

Юрист Иван Соловьев подчеркнул, что на сегодняшний день не существует ограничений гражданско-правового или административного характера на книги и фильмы по книгам Акунина. Однако, если он будет включен в реестр иноагентов, может потребоваться маркировка при упоминании его имени.

Таким образом, пока нет прямых ограничений на хранение и чтение книг Акунина, однако возможные изменения в статусе писателя могут повлиять на обстоятельства использования его произведений.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 18.12.2023.

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