Вторая женщина планирует бороться за президентское кресло

У Александры Тищенко в этом году уже была попытка побороться за пост мэра Москвы, но она не преодолела муниципальный фильтр. Существует мнение, что Тищенко представляет интересы нынешней власти и идет на выборы, чтобы лишить поддержки кандидатов оппозиции. Однако политическая программа, с которой можно ознакомиться на сайте кандидата, свидетельствует о том, что Тищенко придерживается консервативных взглядов. Так или иначе, позитивным можно считать уже то обстоятельство, что в президентской гонке принимает участие женщина, да еще и новая кандидатура.