Вторая женщина планирует бороться за президентское кресло

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Каждый кандидат-самовыдвиженец на первом этапе обязан собрать минимум 500 подписей от сторонников его участия в выборах. Далее потребуются уже 300 тысяч подписей избирателей со всей России. Это необходимо для того, чтобы претендент получил право участвовать в предвыборной гонке. Об этом информируют «Новые Известия».
У Александры Тищенко в этом году уже была попытка побороться за пост мэра Москвы, но она не преодолела муниципальный фильтр. Существует мнение, что Тищенко представляет интересы нынешней власти и идет на выборы, чтобы лишить поддержки кандидатов оппозиции. Однако политическая программа, с которой можно ознакомиться на сайте кандидата, свидетельствует о том, что Тищенко придерживается консервативных взглядов. Так или иначе, позитивным можно считать уже то обстоятельство, что в президентской гонке принимает участие женщина, да еще и новая кандидатура.
Александра Тищенко родилась 15 января 1977 года в поселке Прогресс Амурской области. В 1999 году она получила диплом Амурского государственного университета по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления». В 2004 году ей присудили ученую степень кандидата технических наук, а в 2022 году наградили почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации за личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.
Сейчас Александра Тищенко набирает известность как общественный деятель, действующий независимый антикоррупционный эксперт при Минюсте, глава родительского комитета Московского совета профсоюзов. Она более 20 лет состоит в браке и растит троих детей, совместно с супругом руководит торгово-производственным предприятием.
Политическая программа, которую кандидат планирует реализовать на посту президента, строится вокруг тезиса о необходимости создания в России нового центра мирового развития, объединяющего страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Александра Тищенко выступает в поддержку развития и укрепления социальной и образовательной политики. В случае своей победы она займется внедрением в России социально ориентированного режима управления государством на фоне равного доступа к ресурсам. Целью образования Тищенко видит развитие личности. Слоганом ее предвыборной кампании стал непривычный девиз: «Дом там, где тебя любят. Россия, любовь исцелит!».