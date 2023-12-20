Военком Чишминского района Башкирии подписал контракт с Минобороны

Напомним, ранее в зону СВО отправился первый вице-премьер правительства региона Азат Бадранов. Провожали Бадранова на Советской площади в Уфе многочисленные граждане и даже первые лица республики, включая главу Башкирии Радия Хабирова. В октябре этого года Бадранов был награжден медалью Шаймуратова.