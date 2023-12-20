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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Военком Чишминского района Башкирии ушел на СВО в качестве добровольца

Военком Чишминского района Башкирии подписал контракт с Минобороны

20 декабря 2023, 14:06
Фото: 1MI

Военком Чишминского района Башкирии ушел на СВО в качестве добровольца

Об этом сообщает газета «Родник Плюс».

Военный комиссар Чишминского района Башкирии полковник Ильфир Салимгареев отправился на СВО. По информации издания, вместе с Салимгареевым в зону специальной военной операции отправились еще двое чишминцев.

Как сообщил глава администрации Чишминского района Ришат Манусров, военком Салимгареев неоднократно провожал военнослужащих в зону СВО. Сам Салимгареев отметил, что решение о том, чтобы отправиться на спецоперацию он принял не сразу.

«Это решение не одного дня. Провожая ребят, сопровождая гуманитарные конвои, всегда думал об этом. Готовил семью морально. Благодарен близким, что поддержали мое решение. Обязательно вернемся с победой», — сказал Ильфир Салимгареев.

Напомним, ранее в зону СВО отправился первый вице-премьер правительства региона Азат Бадранов. Провожали Бадранова на Советской площади в Уфе многочисленные граждане и даже первые лица республики, включая главу Башкирии Радия Хабирова. В октябре этого года Бадранов был награжден медалью Шаймуратова.

Глава Башкирии наградил Азата Бадранова медалью Шаймуратова
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#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Азамат Нухов#СВО#Участники СВО
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