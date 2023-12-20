Военком Чишминского района Башкирии подписал контракт с Минобороны

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Военный комиссар Чишминского района Башкирии полковник Ильфир Салимгареев отправился на СВО. По информации издания, вместе с Салимгареевым в зону специальной военной операции отправились еще двое чишминцев.
Как сообщил глава администрации Чишминского района Ришат Манусров, военком Салимгареев неоднократно провожал военнослужащих в зону СВО. Сам Салимгареев отметил, что решение о том, чтобы отправиться на спецоперацию он принял не сразу.
«Это решение не одного дня. Провожая ребят, сопровождая гуманитарные конвои, всегда думал об этом. Готовил семью морально. Благодарен близким, что поддержали мое решение. Обязательно вернемся с победой», — сказал Ильфир Салимгареев.
Напомним, ранее в зону СВО отправился первый вице-премьер правительства региона Азат Бадранов. Провожали Бадранова на Советской площади в Уфе многочисленные граждане и даже первые лица республики, включая главу Башкирии Радия Хабирова. В октябре этого года Бадранов был награжден медалью Шаймуратова.