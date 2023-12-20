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Posted Сегодня, 18:40

Published Сегодня, 18:40

Modified Сегодня, 19:01

Updated Сегодня, 19:01

Жители Уфы пожаловались на перегоревшую иллюминацию на проспекте Октября

В Уфе (снова) произошли неполадки с праздничной иллюминацией

20 декабря 2023, 18:40
Фото: 1MI

Жители Уфы пожаловались на перегоревшую иллюминацию на проспекте Октября

Об этом сообщает телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

Жители Уфы сообщают о неполадках в работе праздничной иллюминации. Так, уфимцы обратили внимание на частично погаснувшую гирлянду на проспекте Октября.

На кадрах, заснятых очевидцами, видно, что гирлянда, протянутая между двумя фонарными столбами, наполовину перегорела. Более того, от одной из ламп идет дым — пользователи предположили, что она горит.

Видео: «Новости. Уфа Башкортостан"// Telegram

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что установленная ранее на улице Ленина световая инсталляция «Звездное небо» перестала гореть спустя несколько часов после запуска. Однако данную информацию опровергли в администрации Уфы. Как заявили городские власти, декоративная подсветка на объекте была запущена в тестовом режиме — официальный запуск же состоится ближе к концу недели.

#Город#Видео#Уфа#Благоустройство#Администрация Уфы#Новости Уфы#Новый год#Азамат Нухов#2024 год
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