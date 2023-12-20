В Уфе (снова) произошли неполадки с праздничной иллюминацией

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что установленная ранее на улице Ленина световая инсталляция «Звездное небо» перестала гореть спустя несколько часов после запуска. Однако данную информацию опровергли в администрации Уфы. Как заявили городские власти, декоративная подсветка на объекте была запущена в тестовом режиме — официальный запуск же состоится ближе к концу недели.