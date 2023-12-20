В Уфе (снова) произошли неполадки с праздничной иллюминацией

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
Жители Уфы сообщают о неполадках в работе праздничной иллюминации. Так, уфимцы обратили внимание на частично погаснувшую гирлянду на проспекте Октября.
На кадрах, заснятых очевидцами, видно, что гирлянда, протянутая между двумя фонарными столбами, наполовину перегорела. Более того, от одной из ламп идет дым — пользователи предположили, что она горит.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что установленная ранее на улице Ленина световая инсталляция «Звездное небо» перестала гореть спустя несколько часов после запуска. Однако данную информацию опровергли в администрации Уфы. Как заявили городские власти, декоративная подсветка на объекте была запущена в тестовом режиме — официальный запуск же состоится ближе к концу недели.