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Posted 20 декабря, 06:21

Published 20 декабря, 06:21

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

В Сахалинской области утилизировали 27 затонувших кораблей в 2023 году

20 декабря 2023, 06:21
С начала 2023 года в акваториях Сахалина и Курил подняли со дна 42 судна, и 27 из них успешно утилизировали На вторичную переработку отправили около 500 тонн металлолома, а вырученные средства поступили в бюджет региона. Работы вели сразу в четырех муниципалитетах.

Работы в текущем году проводили в Холмском, Невельском, Корсаковском и Северо-Курильском районах. Самое большое количество объектов поднимали со дна моря на юге Сахалина. Так, в Корсаковском городском округе впервые использовали лазерную установку для резки металла на расстоянии. Масштабные работы провели и в акватории одного из отдаленных и логистически труднодоступных мест Сахалинской области — острова Парамушир.

«В Северо-Курильске выдана лицензия на открытие пункта приема и переработки цветных и черных металлов. Ранее его здесь не было, что осложняло работу подрядчику. В следующем году работы на острове продолжатся, открытие такого пункта значительно упростит процесс утилизации. Кроме того, воспользоваться пунктом приема могут не только предприятия, но и граждане», — прокомментировал мэр Северо-Курильского городского округа Александр Овсянников.

В 2023 году удалось добиться решения еще одной проблемы, которая волновала жителей Холмска. Иностранное судно Xing Yuan вывели из-под таможенного контроля, и уже в 2024 году власти приступят к подготовительным работам для его разделки и дальнейшего удаления с прибрежной зоны.

«Поставленные главой государства в 2023 году цели Сахалинской областью достигнуты в полном объеме. В следующем году планируем утилизировать 22 объекта. Для этого уже выделены средства в размере 300 млн рублей из областного и федерального бюджетов», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Утилизация судов в акваториях Сахалинской области продолжается в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», инициированного президентом Владимиром Путиным. В 2024 году специалисты уберут затопленные корабли в Северо-Курильском и Корсаковском районах, а также приступят к очистке акваторий вблизи Александровска-Сахалинского. Также специалисты ликвидируют останки судна «Аскания», затонувшего у берегов села Яблочное Холмского района, недалеко от популярного у сахалинцев пляжа.

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