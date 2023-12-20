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Updated Сегодня, 09:03

В Москве на XIV Индийско-российском бизнес-диалоге обсудили вопросы сотрудничества

В Москве на XIV Индийско-российском бизнес-диалоге обсудили вопросы сотрудничества

20 декабря 2023, 09:03
Фото: пресс-службы департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы
В XIV Индийско-российском бизнес-диалоге, который прошел в Москве, приняли участие высокопоставленные госслужащие и представители бизнес-сообществ двух стран.

Организаторами форума выступили департамент внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) города Москвы, Индийский бизнес-альянс (IBA), Деловой совет по сотрудничеству с Индией и Фонд Росконгресс.

Как передает rosbalt.ru, в рамках работы специализированных секций участники обсудили управление транспортом, логистику и интеграцию электронной коммерции, вели диалог об электронной коммерции, взаимодействии фармацевтики, ИТ и новых технологий, а также развитии банковского финансирования и предприятий малого и среднего бизнеса двух стран.

Ключевым событием стало пленарное заседание «Развитие двустороннего торгового и инвестиционного взаимодействия: перспективы сотрудничества Индии и России». Министр правительства Москвы, руководитель столичного ДВМС Сергей Черемин отметил, что экономика Индии быстро развивается, а после обретения независимости страна является надежным стратегическим партнером России во многих отраслях промышленности и в сфере высоких технологий.

В 2023 году России и Индия провели десятки совместных бизнес-мероприятий, направленных на укрепление партнерства. А в следующем году, как анонсировал Черемин, Москва примет участие в новой бизнес-миссии и в важнейшем азиатском форуме Smart Nation Expo в Дели, где планирует представить свои передовые достижения.

На форуме также высоко оценили работу Индийского бизнес-альянса в выстраивании деловых связей между бизнес-сообществами, целью которых является продвижение интересов индийского бизнеса в России. Благодаря IBA подписано множество меморандумов о взаимопонимании с торговыми палатами и коммерческими ассоциациями, что способствует укреплению внешнеэкономических связей двух стран.

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