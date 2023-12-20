В Москве на XIV Индийско-российском бизнес-диалоге обсудили вопросы сотрудничества

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Организаторами форума выступили департамент внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) города Москвы, Индийский бизнес-альянс (IBA), Деловой совет по сотрудничеству с Индией и Фонд Росконгресс.
Как передает rosbalt.ru, в рамках работы специализированных секций участники обсудили управление транспортом, логистику и интеграцию электронной коммерции, вели диалог об электронной коммерции, взаимодействии фармацевтики, ИТ и новых технологий, а также развитии банковского финансирования и предприятий малого и среднего бизнеса двух стран.
Ключевым событием стало пленарное заседание «Развитие двустороннего торгового и инвестиционного взаимодействия: перспективы сотрудничества Индии и России». Министр правительства Москвы, руководитель столичного ДВМС Сергей Черемин отметил, что экономика Индии быстро развивается, а после обретения независимости страна является надежным стратегическим партнером России во многих отраслях промышленности и в сфере высоких технологий.
В 2023 году России и Индия провели десятки совместных бизнес-мероприятий, направленных на укрепление партнерства. А в следующем году, как анонсировал Черемин, Москва примет участие в новой бизнес-миссии и в важнейшем азиатском форуме Smart Nation Expo в Дели, где планирует представить свои передовые достижения.
На форуме также высоко оценили работу Индийского бизнес-альянса в выстраивании деловых связей между бизнес-сообществами, целью которых является продвижение интересов индийского бизнеса в России. Благодаря IBA подписано множество меморандумов о взаимопонимании с торговыми палатами и коммерческими ассоциациями, что способствует укреплению внешнеэкономических связей двух стран.