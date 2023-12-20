В Москве на XIV Индийско-российском бизнес-диалоге обсудили вопросы сотрудничества

В 2023 году России и Индия провели десятки совместных бизнес-мероприятий, направленных на укрепление партнерства. А в следующем году, как анонсировал Черемин, Москва примет участие в новой бизнес-миссии и в важнейшем азиатском форуме Smart Nation Expo в Дели, где планирует представить свои передовые достижения.