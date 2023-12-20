В Башкирии обвиняемый в убийстве Дианы Сафаровой рассказал свою версию произошедшего

Напомним, что в Чишмах, в ночь на 9 мая, случилось ДТП. По данным, подсудимый, находившийся за рулем в нетрезвом состоянии и двигавшийся на большой скорости, столкнулся с «Хондой», которой управляла Диана Сафарова. В результате, автомобиль женщины врезался в столб, а мужчина скрылся с места происшествия. У погибшей остались несовершеннолетняя дочь и двое сыновей.