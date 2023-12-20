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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 09:28

Подсудимый Латыпов обвиняет в ДТП в Чишмах погибшую блогершу Диану Сафарову

В Башкирии обвиняемый в убийстве Дианы Сафаровой рассказал свою версию произошедшего

20 декабря 2023, 09:26
Фото: 1MI

Подсудимый Латыпов обвиняет в ДТП в Чишмах погибшую блогершу Диану Сафарову

Об этом сообщает адвокат потерпевшей стороны.

На сегодняшнем заседании в Чишминском районном суде рассматривалось дело о ДТП, в результате которого погибла мама троих детей и известный блогер Диана Сафарова.

Подсудимый Вадим Латыпов, согласился с обвинениями только в части скрытия после аварии, сохраняя свою позицию по отрицанию вождения в нетрезвом состоянии. Как сообщила телеграм-каналу «Честно говоря» адвокат потерпевшей стороны, Латыпов обвиняет Сафарову в причинении ДТП, утверждая ее вину за неправильные действия на дороге, если говорить точнее, то Диана, по словам подсудимого, препятствовала обгону и превышала скорость.

Напомним, что в Чишмах, в ночь на 9 мая, случилось ДТП. По данным, подсудимый, находившийся за рулем в нетрезвом состоянии и двигавшийся на большой скорости, столкнулся с «Хондой», которой управляла Диана Сафарова. В результате, автомобиль женщины врезался в столб, а мужчина скрылся с места происшествия. У погибшей остались несовершеннолетняя дочь и двое сыновей.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Суд#Новости Башкирии#Новости Уфы#Судебное заседание#Виалина Ахсанова
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