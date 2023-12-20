В Башкирии из-за непогоды сместилось время вылета и прибытия самолетов в аэропорту

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
На момент полудня 20 декабря 2023 года в уфимском аэропорту наблюдаются значительные изменения в расписании полетов из-за неблагоприятных метеорологических условий. Специфически, слабая видимость стала причиной задержки десяти входящих рейсов
Mkset обратился в пресс-службу аэропорта за комментарием по поводу ситуации.
«В связи с поздним прибытием самолетов и по метеоусловиям задерживается вылет 9 рейсов. Пассажирам, ожидающим продолжения полёта, согласно федеральным авиационным правилам, будут предоставлены прохладительные напитки и горячее питание.», — добавили в пресс-службе аэропорта.
Прогнозируется, что погодные условия улучшатся к 17:00 по местному времени, что может помочь в восстановлении расписания полетов. Актуальную информацию о времени вылета и прилета рейсов можно найти на веб-сайте международного аэропорта Уфы.