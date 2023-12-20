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Снегопад в Уфе стал причиной задержки 10 рейсов в аэропорту

В Башкирии из-за непогоды сместилось время вылета и прибытия самолетов в аэропорту

20 декабря 2023, 08:17
Фото: 1MI

Снегопад в Уфе стал причиной задержки 10 рейсов в аэропорту

Из-за неблагоприятных погодных условий, было отложено прибытие десяти различных авиарейсов.

На момент полудня 20 декабря 2023 года в уфимском аэропорту наблюдаются значительные изменения в расписании полетов из-за неблагоприятных метеорологических условий. Специфически, слабая видимость стала причиной задержки десяти входящих рейсов

Mkset обратился в пресс-службу аэропорта за комментарием по поводу ситуации.

«В связи с поздним прибытием самолетов и по метеоусловиям задерживается вылет 9 рейсов. Пассажирам, ожидающим продолжения полёта, согласно федеральным авиационным правилам, будут предоставлены прохладительные напитки и горячее питание.», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Прогнозируется, что погодные условия улучшатся к 17:00 по местному времени, что может помочь в восстановлении расписания полетов. Актуальную информацию о времени вылета и прилета рейсов можно найти на веб-сайте международного аэропорта Уфы.

#Общество#Башкирия#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Задержка рейса#Виалина Ахсанова
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