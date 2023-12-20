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Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В 2023 году высокоскоростной интернет пришел в 237 деревень Башкортостана

В 2023 году высокоскоростной интернет пришел в 237 деревень Башкортостана

20 декабря 2023, 12:24
Фото: МТС
В 2023 году высокоскоростной интернет МТС появился в 237 населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек. В общей сложности доступ к сети мобильного интернета МТС получили более 60 тысяч местных жителей.

Весь 2023 год компания проводила масштабную работу по расширению LTE-покрытия, в результате которой жители малых населенных пунктов республики получили доступ к высокоскоростному интернету.

— Устранение цифрового неравенства и покрытие качественной связью малых и удаленных сёл региона является социально важной задачей. В малонаселенных деревнях живут преимущественно пожилые люди, для которых голосовая связь является первоочередной потребностью, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Увеличение скорости мобильного интернета коснулось населенных пунктов в Абзелиловском, Альшеевском, Аскинском, Баймакском, Балтачевском, Белебеевском, Белокатайском, Белорецком, Благоварском, Благовещенском, Буздякском, Бураевском, Бурзянском, Давлекановском, Дуванском, Ермекеевском, Зианчуринском, Зилаирском, Иглинском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Краснокамском, Куюргазинском, Мечетлинском, Мишкинском, Миякинском, Нуримановском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Татышлинском, Туймазинском, Учалинском, Хайбуллинском, Шаранском, Янаульском, Федоровском, Чишминском, Дюртюлинском, Бижбулякском, Кигинском, Архангельском, Гафурийском, Чекмагушевском районах. Качественной связью и интернетом покрыты и совсем небольшие деревни, такие, как Круш Караидельского района с населением менее 170 человек.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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