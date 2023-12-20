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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:04

«Учалинский ГОК» ищет новых сотрудников по целому ряду вакансий

«Учалинский ГОК» ищет новых сотрудников по целому ряду вакансий

20 декабря 2023, 09:02
Фото: Midjourney
АО «Учалинский ГОК», крупное предприятие по добыче и переработке медных и медно-колчеданных руд, ищет специалистов для трудоустройства на данное предприятие.

«Учалинский ГОК» ищет специалистов для трудоустройства. В частности, требуются:

— взрывники (зарплата до 90 000 рублей на руки);

— горнорабочие (зарплата до 80 000 рублей на руки);

— слесари и электрослесари по обслуживанию и ремонту оборудования (зарплата от 100 000 рублей на руки);

— проходчики 6 разряда с опытом работы на буровых установках (зарплата до 140 000 рублей на руки);

— машинисты буровой установки с опытом работы (зарплата до 120 000 рублей на руки);

— электрогазосварщики (зарплата до 90000 рублей на руки);

— токари (зарплата до 80000 рублей на руки);

 — слесари-ремонтники (зарплата до 80000 рублей на руки);

 — электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (зарплата до 80 000 рублей на руки);

— слесари механосборочных работ (зарплата до 75000 рублей на руки);

 — флотаторы (зарплата до 80000 рублей на руки).

Возможно обучение по ряду профессий с выплатой стипендии (от 20000 руб. в месяц) и последующим гарантированным трудоустройством. «Учалинский ГОК» предлагает:

 — конкурентный уровень заработной платы;

 — отличный соцпакет (компенсация питания, ДМС, путевки и новогодние подарки детям);

 — возможность повышения квалификации и обучения за счет работодателя.

Подробности по телефону +79613561632.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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