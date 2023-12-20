«Учалинский ГОК» ищет новых сотрудников по целому ряду вакансий

АО «Учалинский ГОК», крупное предприятие по добыче и переработке медных и медно-колчеданных руд, ищет специалистов для трудоустройства на данное предприятие.

«Учалинский ГОК» ищет специалистов для трудоустройства. В частности, требуются: — взрывники (зарплата до 90 000 рублей на руки); — горнорабочие (зарплата до 80 000 рублей на руки); — слесари и электрослесари по обслуживанию и ремонту оборудования (зарплата от 100 000 рублей на руки); — проходчики 6 разряда с опытом работы на буровых установках (зарплата до 140 000 рублей на руки); — машинисты буровой установки с опытом работы (зарплата до 120 000 рублей на руки); — электрогазосварщики (зарплата до 90000 рублей на руки); — токари (зарплата до 80000 рублей на руки); — слесари-ремонтники (зарплата до 80000 рублей на руки); — электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (зарплата до 80 000 рублей на руки); — слесари механосборочных работ (зарплата до 75000 рублей на руки); — флотаторы (зарплата до 80000 рублей на руки). Возможно обучение по ряду профессий с выплатой стипендии (от 20000 руб. в месяц) и последующим гарантированным трудоустройством. «Учалинский ГОК» предлагает: — конкурентный уровень заработной платы; — отличный соцпакет (компенсация питания, ДМС, путевки и новогодние подарки детям); — возможность повышения квалификации и обучения за счет работодателя. Подробности по телефону +79613561632.