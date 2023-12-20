«Учалинский ГОК» ищет новых сотрудников по целому ряду вакансий

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
«Учалинский ГОК» ищет специалистов для трудоустройства. В частности, требуются:
— взрывники (зарплата до 90 000 рублей на руки);
— горнорабочие (зарплата до 80 000 рублей на руки);
— слесари и электрослесари по обслуживанию и ремонту оборудования (зарплата от 100 000 рублей на руки);
— проходчики 6 разряда с опытом работы на буровых установках (зарплата до 140 000 рублей на руки);
— машинисты буровой установки с опытом работы (зарплата до 120 000 рублей на руки);
— электрогазосварщики (зарплата до 90000 рублей на руки);
— токари (зарплата до 80000 рублей на руки);
— слесари-ремонтники (зарплата до 80000 рублей на руки);
— электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (зарплата до 80 000 рублей на руки);
— слесари механосборочных работ (зарплата до 75000 рублей на руки);
— флотаторы (зарплата до 80000 рублей на руки).
Возможно обучение по ряду профессий с выплатой стипендии (от 20000 руб. в месяц) и последующим гарантированным трудоустройством. «Учалинский ГОК» предлагает:
— конкурентный уровень заработной платы;
— отличный соцпакет (компенсация питания, ДМС, путевки и новогодние подарки детям);
— возможность повышения квалификации и обучения за счет работодателя.
Подробности по телефону +79613561632.