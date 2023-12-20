Снегопады и плюсовая температура: какая погода будет в Башкирии в ближайшие дни

В четверг 21-го декабря прогнозируется, что погода преподнесет легкие атмосферные сюрпризы, такие как комбинация дождя с мокрым снегом. В некоторых областях можно ожидать умеренное скопление снежной массы на линиях электропередач и деревьях, что может привести к образованию гололеда. Дороги могут быть покрыты снежным накатом и гололедицей. Ветер будет умеренным, с порывами до сильного, и дует с южной стороны. Температура воздуха составит от -3 до +2 градусов как ночью, так и днем.