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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В Башкирии потеплеет до +2 градуса

Снегопады и плюсовая температура: какая погода будет в Башкирии в ближайшие дни

20 декабря 2023, 06:21
Фото: 1MI

В Башкирии потеплеет до +2 градуса

По данным Башгидромета, в ближайшие дни ожидается плюсовая температура и снегопады

Сегодня, 20 декабря ожидается снег, который будет переходить в мокрый снег. В некоторых районах ожидаются метели, а также образование слоёв мокрого снега на линиях электропередач и древесных насаждениях. Водители должны быть готовы к снежным заносам и гололеду на дорогах. Ветер южный, с периодическими порывами, способными достичь высокой интенсивности. Дневная температура воздуха ожидается в пределах от -3 до +2 градусов.

В четверг 21-го декабря прогнозируется, что погода преподнесет легкие атмосферные сюрпризы, такие как комбинация дождя с мокрым снегом. В некоторых областях можно ожидать умеренное скопление снежной массы на линиях электропередач и деревьях, что может привести к образованию гололеда. Дороги могут быть покрыты снежным накатом и гололедицей. Ветер будет умеренным, с порывами до сильного, и дует с южной стороны. Температура воздуха составит от -3 до +2 градусов как ночью, так и днем.

Пятница 22 декабря также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Дороги будут покрыты снежным накатом и гололедицей. Ветер будет умеренным, с порывами до сильного, и дует с южной стороны. Температура воздуха составит от -4 до +1 градуса как ночью, так и днем.

#Общество#Город#Башкирия#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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